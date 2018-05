Osnabrück. Die Osnabrücker Maiwoche bringt so manche Änderung in den Fahrplänen der Buslinien mit sich. Die ergeben sich vor allem aus der Sperrung der Hasestraße während der kompletten Maiwoche vom 10. bis zum 21. Mai. Außerdem werden beim Nachtbus nach Melle zusätzliche Fahrten eingerichtet.

Für alle, die sich den Kampf um die Parkplätze in der Osnabrücker Innenstadt während der Maiwoche ersparen und ihr Auto zu Hause lassen wollen, bietet der Nachtbus der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) auf elf Linien eine praktische Alternative für die An- und Heimfahrt. Die Busse fahren an den Freitagen und Samstagen jeweils um 1.00 Uhr, 2.05 Uhr (ausgenommen die N276) und 3.10 Uhr von der Haltestelle an der Kamp-Promenade ab.

Wie schon in den Vorjahren bringt der Nachtbus Melle auf der Linie N381 mit zusätzlichen Fahrten seine Fahrgäste auch über Land nach Hause. Die Extrafahrten starten laut Pressemitteilung der VOS an den Freitagen um 23.35 Uhr, 1.00 Uhr und 3.10 Uhr ab der Haltestelle Neumarkt D. An den Samstagen fährt der Nachtbus Melle zu den gewohnten Zeiten.

Sperrung der Hasestraße lenkt Busse um

Die Hasestraße wir über den kompletten Zeitraum der Maiwoche vom 10. bis zum 21. Mai aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Linien 41, 541, 81, 82, 541, 581 bis 586, 610, N8/N66 und E22 werden deshalb in beiden Richtungen über das Nikolaizentrum - Heger Tor - Rißmüllerplatz und die folgenden Haltestellen umgeleitet. Ersatzhaltestellen hat die VOS stadtauswärts auf der Hasemauer vor der Einmündung Vitihof und stadteinwärts auf der Haarlemer Brücke eingerichtet.

Auch die Abfahrtposition der Stadtrundfahrten wird während der Maiwoche am Samstag, 12. Mai, (Industrie- und Osnabrück-Tour), Sonntag, 13. Mai, (Piesberg- Tour) und am Samstag, 19. Mai, (City- und Osnabrück-Tour) von der Haltestelle Lorzingstraße zum Heger Tor verlegt. Vor der Lagerhalle wird ein entsprechender Haltestellenmast für die Richtung stadtauswärts auf die veränderte Situation hinweisen. Weitere Informationen und die Möglichkeit Tickets für die Stadtrundfahrten zu buchen, gibt es unter der Telefonnummer 0541/2002-2211 oder online unter www.swo.de/stadtrundfahrten.