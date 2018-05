Das Nokta eröffnet in der Osnabrücker Innenstadt einen Ableger mit einem anderen Konzept. Foto: Nokta

Osnabrück. Nach der Brandstiftung des Nokta am alten Güterbahnhof dauern die Sanierungsarbeiten länger als anfangs vermutet. Daher will das Restaurant einen Ableger in der Osnabrücker Innenstadt eröffnen.