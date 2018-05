Osnabrück. Der Region Osnabrück fehlen nach Angaben der Agentur für Arbeit 241 Pflegekräfte. Die Zahl der offenen Stellen hat sich in den vergangenen fünf Jahren dabei verdoppelt. Der zunehmende Bedarf an Pflegekräften zeigt sich zudem darin, dass sich auch die Zahl der besetzten Stellen in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt hat.

Caritas-Sprecher Roland Knillmann zu den „Caritas-Altenhilfeeinrichtungen“ in der Region: Aktuell sind uns 23 unbesetzte Stellen im Altenpflegebereich in den katholischen Einrichtungen in Stadt und Landkreis Osnabrück bekannt, elf davon sind Fachpflegekräfte, drei weitere sind hauswirtschaftliche Fachkräfte. Knillmann spricht damit für 17 stationäre Einrichtungen, 17 Tagespflegen und acht ambulante Pflegedienste. Da die Caritas in keiner dieser Einrichtungen alleiniger Träger sind und viele dieser Einrichtungen in Trägerschaft von Kirchengemeinden oder anderen katholischen Trägern sind, die bei uns lediglich Mitglieder sind, ohne dass die Caritas dort unmittelbar Einblick in Personalstatistiken haben, könne es sein, dass diese Zahl nicht den tatsächlichen Stand offener Stellen abbildet — die Tendenz aber sei klar.

„Wachsender Pflegebedarf, zugleich steht weniger Personal zur Verfügung“

„Mittel- und langfristig gehen wir davon aus, dass aufgrund der demografischen Entwicklung ein wachsender Pflegebedarf besteht und zugleich weniger Personal zur Verfügung stellt“, prognostizierte Knillmann. Auch Knillmann ist ähnlich wie Sabine Weber vom Diakoniewerk Osnabrück der Ansicht, dass die Ursache für den Fachkräftemangel in erster Linie nicht die zu geringe Bezahlung ist: „Die Vergütung in unseren Einrichtungen ist tariflich abgesichert und liegt in aller Regel deutlich über dem niedersächsischen Durchschnitt, der in der Altenpflege gezahlt wird.“ Neben dem überdurchschnittlichen Gehalt bekämen Mitarbeiter eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge. Darüber hinaus gebe es eine Fülle von Weiterbildung-und Qualifizierungsmaßnahmen. „Damit schaffen wir einen finanziellen Rahmen, der sicherlich einen hohen Anreiz bietet“, zeigt sich Knillmann überzeugt.

„Mehr Personal würde die Arbeitsverdichtung verringern“

Ganz wichtig sei bei der Caritas zudem die politische Arbeit gegenüber der Landes- und Bundesregierung. „Wir setzen uns seit langem dafür ein, dass der Pflegeberuf attraktiver wird“, sagt der Caritas-Sprecher. Das sei aber nur über bessere Rahmenbedingungen möglich: „Dazu gehört vor allem eine bessere Personalausstattung, die bei der Vergütung durch die Kostenträger finanziert wird. Damit kann Arbeitsverdichtung verringert werden.“ Weiterhin müssten Dokumentationspflichten reduziert werden, damit Pflegekräfte von dieser Arbeit entlastet werden. Eine durchgängig bessere Vergütung sei ebenfalls von Bedeutung — auch diese müsse allerdings refinanziert werden: „Das trifft entweder die Bewohner und ihre Familien oder die Kostenträger — also die Pflegekassen und Kommunen.“ Für viele Bewohner oder ihre Angehörigen sei eine höhere Belastung aber kaum zumutbar, sodass politisch in diesem Bereich über eine stärkere solidarische Umlage nachgedacht werden müsse.