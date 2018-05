Osnabrück. Die beim Diakoniewerk Osnabrück für die Altenpflege in Stadt und Landkreis zuständige Geschäftsführerin Sabine Weber beklagt im Interview zum internationalen Tag der Pflege am 12. Mai, dass Pflegekräfte zu wenig Zeit für die Betreuung haben: „Der Gesprächsbedarf müsste stärker berücksichtigt werden.“ Die Diakonie gehört mit 930 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in der Pflege in Stadt und Landkreis Osnabrück.

Der Beruf hat das Image, dass die Pfleger dauernd im Stress sind und viel zu wenig Zeit für den einzelnen Patienten haben. Bedarf es eines Imagewandels?

Ja, es bedarf eines Imagewandels und es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Überlegung: Wie wollen wir uns zukünftig pflegen lassen? Wie viel wollen wir uns als Gesellschaft leisten? Wieviel Zeit und damit Geld können und wollen wir für die Betreuung alter Menschen zur Verfügung stellen? Wie sollte die Altenhilfe finanziell besser ausgestattet werden? Über die Pflegeversicherung oder die Sozialhilfe müssten mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit Pflegekräfte mehr Zeit für die Betreuung der einzelnen Person haben.

Was wäre auskömmlich?

Wir bräuchten einen Schlüssel, der uns erlaubt, auch den Gesprächs- und Kontaktbedarf der Menschen noch deutlich stärker zu berücksichtigen, dann wäre schon viel gewonnen. Das Pflegestärkungsgesetz schlägt den richtigen Weg ein, wenn bei der Einstufung der Menschen nicht mehr nur noch auf die körperlichen Bedarfe geschaut wird. Dennoch ist das nur ein erster Schritt und wir sind noch lange nicht am Ziel. Unsere Kundenbefragungen belegen eindeutig, dass mehr Betreuungszeit gewünscht wird. Dafür müssen aber auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Macht die Diakonie auch aufgrund dieser schlechten Rahmenbedingungen in der Woche des Tags der Internationalen Pflege vom 7. bis zum 13. Mai bundesweit auf die kritische Personalsituation in der Pflege aufmerksam?

Ja, wir brauchen mehr Menschen vor Ort für jeden einzelnen Bewohner, und das gilt für alle Tätigkeitsbereiche. Darüber hinaus benötigen wir auf Dauer einen stabilen Anteil an Fachkräften. Wir werden in unserer Gesellschaft immer älter, und die Herausforderungen werden dadurch weiter steigen.

In welchem Bereich fehlen bei der Diakonie in Stadt und Landkreis Osnabrück besonders die Pfleger?

Wir haben unser Angebot an Pflege-Dienstleistungen aufgrund der erhöhten Nachfrage in Osnabrück und im Landkreis permanent ausgeweitet. Aber ein größeres Pflege-Angebot bedeutet natürlich auch mehr Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Unsere eigentliche Herausforderung besteht somit nicht in der erfolgreichen An- und Umbauphase unserer Einrichtungen, sondern darin, zusätzliche gute Mitarbeiter zu finden. Sind die Kollegen dann erstmal bei uns, bleiben sie glücklicherweise auch über viele Jahre – viele sogar bis zum Ruhestand.

Könnte das Potenzial der Flüchtlinge – ausreichende Sprachkenntnisse vorausgesetzt – da0zu beitragen, den Pflegekräftemangel zu lösen?

Die Sprache ist in der Tat die Einstiegsvoraussetzung und da mangelt es bislang noch oft. Wenn das sprachliche Manko behoben ist, dann ist diese Gruppe sehr interessant für uns. Aber sicherlich wird das Arbeitsmarktpotenzial der Flüchtlinge alleine nicht ausreichen, um den Pflegekräftemangel zu lösen. Vielmehr müssen wir die Attraktivität eines Berufs in der Pflege herausstellen und Menschen mit unterschiedlichen Biografien und Qualifikationen für die Tätigkeit gewinnen.

Union und SPD versprechen im Koalitionsvertrag ein Sofortprogramm mit 8000 zusätzlichen Stellen in der Pflege. Reicht das aus, wenn man bedenkt, dass Verdi von aktuell 70.000 fehlenden Pflegekräften in Deutschland spricht?

Die 8000 Kräfte reichen bei Weitem nicht aus. Dieses Programm ist allenfalls als Signal zu werten, dass die Politik den großen Pflegekräftebedarf erkannt hat, der Bedarf selbst kann dadurch aber nicht gedeckt werden. Leider stellt uns der Beschluss allein die Kräfte noch nicht zur Verfügung. Das eigentliche Thema ist, mehr Menschen für den sinnstiftenden Beruf in der Pflege zu begeistern.

Es gibt 241 offene Stellen in der Pflege in Stadt und Landkreis. Die Zahl der offenen Stellen hat sich in fünf Jahren damit verdoppelt. Der zunehmende Bedarf an Pflegekräften zeigt sich aber auch darin, dass sich auch die Zahl der besetzten Stellen in fünf Jahren fast verdoppelt hat. Woran liegt das?

Der Bedarf an Pflege-Dienstleistungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, dementsprechend natürlich auch der Bedarf an Pflege-Fachkräften. Die zahlreichen offenen Stellen sind nicht so schnell zu besetzen, da es an ausgebildeten Fachkräften mangelt. Wir müssen uns grundsätzlich über das Thema Ausbildung hinaus jedoch Fragen stellen wie: Wie begeistern wir junge Menschen für die Pflege? Wo finden wir Schüler, die sich von uns ausbilden lassen?

Wie wirkt sich das Problem der immer schwieriger zu besetzenden Stellen bei der Diakonie-Altenhilfe aus?

Wir merken, dass wir mehr Zeit brauchen, um offene Stellen zu besetzen. Auch unser Bedarf an Fachkräften ist, unter anderem durch die Ausweitung unseres Pflege-Angebotes in bestehenden Einrichtungen oder auch den Aufbau neuer Angebote zum Beispiel in der Tagespflege, höher als die Anzahl sofort zur Verfügung stehender Mitarbeiter in und um Osnabrück.

Experten und Verbände bemängeln oft, dass die Bezahlung in der Pflege zu gering ist. Müsste demnach nicht auch die Diakonie mehr zahlen, um einen größeren Anreiz zu schaffen?

Nein, die Bezahlung ist nicht das zentrale Problem. Wir sind tarifgebunden und zahlen dementsprechend gut, Zusatzleistungen wie etwa Kindergeld oder Weihnachtsgeld kommen hinzu. Vielmehr sind die Rahmenbedingungen schwierig: Enge Zeitfenster, Wochenend- und Feiertags-Arbeit, körperliche Anstrengung sowie weitere grundsätzliche Bedingungen des Arbeitsmodells Pflege führen zu teilweise hohen Belastungen für die Mitarbeiter. Darauf haben wir als Arbeitgeber ein besonderes Augenmerk. Aber es gibt auch viele Vorteile eines Berufs in der Pflege: Neben der sinnstiftenden Tätigkeit und der täglichen Arbeit mit Menschen haben Pflegekräfte einen Beruf mit Arbeitsplatzsicherheit und Perspektive. Ein Beruf in der Pflege ist ein Beruf mit Zukunft! Das ist es auch, was wir jungen Leuten vermitteln müssen. Es gibt gute Aufstiegsmöglichkeiten, und die ohnehin schon sehr große Bedeutung dieses Berufs wird in der gesellschaftlichen Wahrnehmung weiter steigen.

Gerade die kleineren Pflegedienste zahlen weniger als etwa die Diakonie, die nach Tarif bezahlt. Würde ein Flächentarifvertrag weiterhelfen?

Ja, ein Flächentarifvertrag wäre sinnvoll und den fordern wir schon lange, denn Unterschiede in der Vergütung sind schwer zu vermitteln, da die Arbeit letztendlich überall ähnlich ist.