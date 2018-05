Betrug im Millionengeschäft: Das Duale System stinkt

Bei der Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo) wird der Verpackungsmüll aus den gelben Säcken gesammelt, doch die Awigo bleibt auf Rechnungen in Höhe eines größeren fünfstelligen Betrags sitzen, weil das duale System ELS insolvent ist. ELS gibt „Trittbrettfahrern“ die Schuld, die Abfall ins System bringen, dafür aber nicht bezahlen. Andere bezichtigen die Betreiber des dualen Systems des Betrugs. Fest steht, dass in diesem undurchsichtigen System massiv betrogen wird. Ein Kommentar. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Das System stinkt. Handel und Industrie zahlen für die verkauften Packungen Lizenzgebühren an die zehn Betreiber der dualen Systeme, damit diese davon Müllabfuhren wie etwa die Osnabrücker Abfallwirtschaftsgesellschaft (OAG) beauftragen können, die gelben Säcke abzuholen. So die Theorie, doch die Praxis ist eine andere. In dem undurchsichtigen Millionengeschäft wird massiv betrogen. Ein Kommentar.