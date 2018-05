Osnabrück. Wegen der Pleite eines Anbieters des Dualen Systems in Deutschland bleiben die Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo) und die Osnabrücker Abfallwirtschaftsgesellschaft (OAG) auf Kosten für die Abholung der Gelben Säcke sitzen. Awigo und OAG beklagen, dass noch Rechnungen für einen hohen fünfstelligen Betrag offen sind. Sie versichern aber, dass die Gelben Säcke dennoch abgeholt werden.

Hintergrund ist, dass die Europäische Lizenzierungssysteme GmbH (ELS) Mitte März Insolvenzantrag gestellt hat. ELS organisiert als eines der zehn dualen Systeme in Deutschland im Auftrag des Handels und der Hersteller die Entsorgung von Verpackungsabfall. Mit einem Umsatz von 82 Millionen Euro in 2017 ist ELS jedoch deutlich kleiner als der größte und bekannteste Anbieter „Duales System Deutschland“, das durch das Mülltrennsystem Grüner Punkt bekannt wurde. Seitdem die Kartellbehörden die marktbeherrschende Stellung des Dualen Systems aufgehoben haben, hat das Duale System Deutschland unterschiedliche Wettbewerber. Daher gibt es mittlerweile zehn duale Systeme, die für das Recycling von Verpackungsmüll verantwortlich sind.

„Rechnungen in Höhe eines größeren fünfstelligen Betrags offen“

Im Landkreis Osnabrück hat ELS die Regos als gemeinsame Tochtergesellschaft der Awigo und der Städtereinigung Holtmeyer mit der Abholung der gelben Säcke beauftragt, in der Stadt die Osnabrücker Abfallwirtschaftsgesellschaft (OAG). Awigo-Geschäftsführer Christian Niehaves beklagt, nach der Insolvenz nun teilweise auf den Kosten der Abholung sitzen zu bleiben: „Mittlerweile werden wir zwar von der ELS wieder bezahlt, es ist aber unsicher, wie lange das noch so ist. Bisher sind aber immer noch Rechnungen in Höhe eines größeren fünfstelligen Betrags offen.“ Niehaves hofft, dass die anderen dualen Systeme gesamtschuldnerisch haften. Er versichert, dass es im Landkreis Osnabrück nicht solche Auswüchse geben wird wie im baden-württembergischen Lörrach, wo die gelben Säcke wegen der ELS-Pleite erst einmal nicht abgeholt wurden.

21 Tonnen Verpackungsmüll blieben bei der OAG liegen

Laut Niehaves und auch nach Angaben der privatwirtschaftlich geführten OAG können die Bürger sicher sein, dass die gelben Säcke und die gelben Tonnen abgeholt werden. Weil aber auch der von der ELS beauftragte Verwerter des Verpackungsmülls zwischenzeitlich nicht bezahlt wurde, ließ dieser im April 21 Tonnen des Verpackungsmülls einfach bei der Osnabrücker Abfallwirtschaftsgesellschaft liegen, wie Betriebsleiter Heinrich Markenfort berichtet.

„Das Duale System funktioniert nicht“

Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer, sieht in dem Chaos einen Beweis dafür, „dass das Duale System nicht funktioniert. Einen aufgeblähten Apparat mit zehn verschiedenen dualen Systemen halte ich für falsch. Besser wäre eine einheitliche Erfassung über ein kommunales System“. Damit meint er etwa das Projekt „Gemeinschaftsinitiative zur Abschaffung der Dualen Systeme“ (Gemini). Auch die Awigo war an dieser Initiative beteiligt, doch Niehaves sagt, dass dieses Projekt sich zuletzt in der bundespolitischen Diskussion leider nicht durchsetzen konnte.

OAG-Geschäftsführer Jannpeter Fip hält es hingegen für eine gute Idee, dass die Verpackungsentsorgung seit der Verpackungsverordnung von 1991 nicht mehr nur Sache von Städten und Gemeinden ist.