Osnabrück. Das Land Niedersachsen hat die Mittel für den kommunalen Straßenbau aufgestockt. Die Stadt möge darauf reagieren und die Planungen für einen weiteren Ausbau der Römereschstraße Richtung Pagenstecherstraße vorantreiben, fordern CDU, BOB und SPD in einem gemeinsamen Antrag im Rat.

Wohl dem, der fertige Pläne in der Schublade hat, wenn Land oder Bund daran gehen, für Infrastrukturprojekte Geld an die Kommunen auszuschütten. Oftmals werden diese Mittel im Windhundprinzip vergeben, sprich, wer als erster seine Planungen einreicht, bekommt auch Geld aus dem Topf. Wohl um diesen Tatbestand wissend, haben die drei nicht immer in brüderlicher Eintracht im Rat miteinander kooperierenden Parteien ihren Antrag verfasst. Auch die FDP unterstützte das Papier, forderte allerdings, dass zuvor Gespräche mit den anliegenden Grundstückseigentümern geführt werden.

Der Ausbau der Römereschstraße war in der Vergangenheit nicht unumstritten, weil Richtung Pagenstecher Straße der vierspurige Ausbau sich wieder auf zwei Spuren verjüngt, der Verkehr also auf ein Nadelöhr stößt. Die Erweiterung der Kanal- und der Eisenbahnbrücke war seinerzeit nicht zu leisten. In Anbetracht der nun möglicherweise zur Verfügung stehenden Mittel solle die Stadt schnellstens die Voraussetzungen für einen weiteren Ausbau der Strecke schaffen. Dazu gehöre auch, gegebenenfalls die erforderlichen Grundstücke zu erwerben. Der Straßenausbau sei sinnvoll, um Staus zu vermeiden und den Verkehr von Wohngebieten fern zu halten, so die Antragsteller, für die Burkhardt Jasper (CDU) den Antrag begründete. „Der erste Teil des Ausbaus hat dazu geführt, dass der Verkehr schneller fließt und wir weniger Rückstau haben.“

Dem hielt Michael Kopatz (Grüne) entgegen, dass der Ausbau der Römereschstraße ein Fehler gewesen sei. „Eine Fortführung ist ein genau so großer Fehler“, so Kopatz. Beschleunigter Verkehr schaffe zusätzlichen Verkehr. Die Stadt würde durch eine Fortsetzung der Planungen Mittel binden, die dann an anderer Stelle fehlen würden, zum Beispiel beim Ausbau des ÖPNV oder das Fahrradverkehrs. „Die Verwaltung soll sich für Projekte einsetzen, die andere Verkehrsmittel attraktiver machen“, so Kopatz abschließend in seiner Begründung des Änderungsantrags der Grünen.

In den Augen Jaspers unterliegen die Grünen aber einem Irrtum. Die zur Diskussion stehenden Finanzmittel seien an den Straßenbau gebunden, stünden mithin für andere Maßnahmen nicht zur Verfügung.

Thomas Thiele (FDP) zeigte Verständnis für den Grünenantrag, er passe aber nicht zum Thema. „Wir müssen eine verkehrliche Situation beenden, die wir angefangen haben“, forderte auch Thiele Anstrengungen der Verwaltung, einen weiteren Ausbau voran zu treiben.

Für Heiko Panzer (SPD) geht es bei dem weiteren Ausbau um ein wichtiges Infrastrukturprojekt, bei dem allerdings mit dem Brückenbau „dicke Brocken zu stemmen seien“. Wichtig sei, dass die Straße auch für Busse befahrbar sei, damit Arbeitnehmer mit Bussen zur Arbeit fahren können.

Während Wulf-Siegmar Mierke (UWG) aus der Gruppe UWG/Piraten den FDP-Antrag als „zielführend“ bezeichnete, warf sein Gruppenkollege Nils Ellmers ein, dass ein Weiterbau die Straße wieder auf Jahre sperren würde. Für den Änderungsantrag der Grünen stimmten neben den Antragstellern lediglich die Linken. Mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP, BOB und UWG wurde der Ursprungsantrag angenommen.