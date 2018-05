Osnabrück. Agnes Wieman-Charpentier war jahrzehntelang für das Osnabrücker Musikleben eine prägende Persönlichkeit. Am 6. Mai ist sie im Alter von 87 Jahren gestorben.

Für das Musikleben der Stadt Osnabrück war sie lange Zeit eine prägende Figur. Über vierzig Jahre lang, von 1960 bis 2001, hat sie den „Kammermusikkreis Wiemann“ in Osnabrück geleitet. Das Ensemble mit einem Stamm von 17 befreundeten Berufsmusikern hat in diesen Jahren in der Stadt Konzertabende in großer und solistischer Besetzung gegeben. Es begleitete aber auch Kantaten- und Oratorienaufführungen im norddeutschen Raum. Gern und häufig holte der frühere Domchordirektor Johannes Rahe den Kammermusikkreis , der es als ein „Orchester mit Persönlichkeit und gewissenhafter Vorbereitung“ erlebte, wie er es anlässlich des 70. Geburtstages von Agnes Wieman-Charpentier am 9. Juni 2001 formulierte. Zu diesem Zeitpunkt übergab Wieman-Charpentier auch ihren Kammermusikkreis an Annette Hegel, die Frau des damaligen Konzertmeisters Hort Hegel.

Agnes Wieman-Charpentier unterrichtete bis 1990 in der Studien- und Laienabteilung des damaligen Städtischen Konservatoriums und brachte auch lange darüber hinaus Generationen von Schülern das Geigenspiel bei. Die Musikerin war mit Marcel Charpentier, dem zweitem Geiger im Pariser „Quatuor Parrenin“, verheiratet. Ihr Vater, der Richter Bernard Wieman, war Initiator und Gründungsmitglied des Osnabrücker Schlossverein s. Der Schlossverein setzt sich noch heute für das musikalische Leben der Stadt ein, etwa indem er das Kammermusikfestival „ Classic con brio “ veranstaltet. Mit Agnes Wieman-Charpentier hat die Stadt und ihr Musikleben eine engagierte und kultivierte Persönlichkeit der leisen Töne verloren.