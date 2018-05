Sebastian Van Loh vom Autonomen Schwulenreferat des Allgemeinen Studierenden-Ausschuss betonte in seiner Rede, Homosexualität werde noch heute in 72 Staaten kriminalisiert. Foto: Schellhaas

Osnabrück. Vor 73 Jahren, am 8. Mai 1945, kapitulierte die deutsche Wehrmacht bedingungslos vor den Truppen der Alliierten in Reims. Seither gilt der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Auch in Osnabrück wurde an diesen Tag erinnert.