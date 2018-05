Osnabrück. Die Restrukturierung zeigt Wirkung: Nachdem der Osnabrücker Logistiker Hellmann 2016 wieder Gewinne eingefahren hat, konnte das Unternehmen auch 2017 sein Ergebnis weiter steigern. Der Generationswechsel schreitet ebenfalls voran. Bis spätestens Ende des Jahres wird sich Jobst Hellmann aus dem Vorstand zurückziehen.

Seit gut zwei Jahren läuft die Restrukturierung der Osnabrücker Hellmann-Gruppe. Die positive Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahrs 2017 führt Vorstandsvorsitzender Thomas Knecht vor allem auf diesen Prozess zurück. Nachdem der Osnabrücker Logistiker 2016 mit 16,1 Millionen Euro wieder ein positives Vorsteuerergebnis (EBT) erzielen konnte, hat Hellmann für das abgelaufene Geschäftsjahr seinen Gewinn um 37 Prozent auf 22,2 Millionen steigern können. Auch im Umsatz ist der Konzern auf 3,2 Milliarden Euro gewachsen.

Seefracht stabil, Luftfracht ausgebaut

Dabei hat die Insolvenz der koreanischen Großreederei Hanjin im ersten Halbjahr auch in der Hellmann-Bilanz Spuren hinterlassen, sagte Knecht im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das haben wir im zweiten Halbjahr aber gut ausgleichen können.“ Die See- und Luftfracht zusammen haben mit rund 60 Prozent den höchsten Anteil am Umsatz, so Knecht. Während das Unternehmen im Bereich Seefracht seine Marktposition behaupten konnte, steigerte Hellmann das abgefertigte Luftfrachtvolumen um 11,6 Prozent auf 557000 Tonnen.

Keine Abspaltungen geplant

Die weiteren Geschäftsfelder, die seit 1. August 2017 in drei rechtlich unabhängigen Teilkonzernen strukturiert sind, entwickelten sich nach Angaben des Unternehmens ebenfalls positiv. Mit fast 17 Millionen abgefertigten Sendungen im Landverkehr stieg das Volumen dort um 3,5 Prozent an. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren eine solide und nachhaltig positive Entwicklung realisiert, sind aber noch nicht am Ende des Weges angekommen. Ziel ist es, unsere Marktposition in allen Produktbereichen global weiter auszubauen“, so Knecht. Die Strukturierung in Teilkonzernen mit einer übergeordneten Holding in Form einer europäischen Aktiengesellschaft sei keine Vorbereitung für eine Abspaltung oder einen Teilverkauf, betonte der Vorstandsvorsitzende.

Auch die letzte Meile ist ein Thema

Es sind jedoch nicht nur große Projekte wie der Güterverkehr nach China, der bei Hellmann ein Thema ist. Auch die „letzte Meile“ hat der international tätige Logistiker im Blick. So soll ein ganzheitliches System getestet werden, in dem auch die Lastenräder des Start-ups Rytle zum Einsatz kommen. An der Entwicklung ist mit dem Speller Familienunternehmen Krone ein weiteres regionales Unternehmen beteiligt.

2018 auf einem guten Weg

Für 2018 sieht Thomas Knecht die Hellmann-Gruppe insgesamt auf einem guten Weg und rechnet mit weiteren Steigerungen in Ergebnis und Umsatz. „Wir sind stark ins Jahr gestartet und liegen aktuell über Plan.“ 2018 soll auch die Spartengründung im Ausland angegangen sowie die Overhead-Struktur weiter verschlankt werden. „Es ist jedoch kein strukturierter Stellenabbau geplant“, so Knecht. Auch wenn man sich in einem margenschwachen und volumenstarken Geschäftsumfeld bewege, sei das Unternehmen für die Herausforderungen des Alltags gut gerüstet.

Jobst Hellmann verlässt den Vorstand

Bis Ende des Jahres wird auch der Generationswechsel im Konzern weiter voranschreiten. Nachdem 2016 Klaus Hellmann aus der damals bestehenden Geschäftsführung in den neuen Aufsichtsrat gewechselt ist, wird Jost Hellmann sich bis spätestens Ende des Jahres aus dem aktuellen Vorstand zurückziehen. „Jost Hellmann wird dem Unternehmen als Gesellschafter selbstverständlich auch weiterhin eng verbunden bleiben“, sagte Knecht.