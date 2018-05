In der Winkelhausenkaserne entstehen Büros zum Mitwachsen MEC öffnen

Gemeinsam für „Das Flex“: Zum Spaten griffen Architekt Werner Hülsmeier (von links), Investor Friedhelm Spiekermann, Stadtbaurat Frank Otte und Architektin Alfa Creutz. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Der Name ist Programm: Auf dem Gelände der früheren Winkelhausenkaserne soll in den nächsten Monaten „Das Flex“ Gestalt annehmen, ein flexibles Büro- und Geschäftshaus für bis zu 150 Arbeitsplätze. Am Dienstag wurde der erste Spatenstich gefeiert.