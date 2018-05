Osnabrück. Ein Jahr haben nicht nur Osnabrücker auf die nächste Maiwoche gewartet – am Donnerstag, 10. Mai, ist es so weit: Die Maiwoche 2018 beginnt. Was erwartet die Besucher am Eröffnungstag?

Offiziell eröffnet wird die Maiwoche am Donnerstag, 10. Mai 2018, um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Wolfgang Griesert auf der Handwerkerbühne auf dem Marktplatz. Es wird feucht-fröhlich, denn am Bierbrunnen erfolgt dann auch der Fassanstich. Die Eröffnung wird musikalisch von den Gentlemen of Jazz begleitet. Derweil muss sich Osnabrücks Oberbürgermeister beeilen: Um 18.30 Uhr steht bereits die Eröffnung des Europadorfs am Nikolaiort auf seinem Terminplan.

Bands auf den Bühnen

Neben offiziellen Programmpunkten können sich die Besucher am Eröffnungstag auch auf Musik freuen. Von 18 bis 19.30 Uhr spielt das Blasorchester Greifswald auf der Bühne am Nikolaiort. Auf der Bühne am Jürgensort ist von 19 bis 22 Uhr die Acoustic-Band Livemukke zu hören. The Funkeys spielen von 19.15 bis 22 Uhr Soul, Blues, Rock und Funk auf der Bühne am Nikolaiort. Von jeweils 19.30 bis 22 Uhr sind die Rockmusiker von Strohband auf der Bühne in der Georgstraße und Supercharge (Rhythm`n`Blues) auf der Bühne am Marktplatz zu hören.

Speisen ab 12 Uhr

Auf die erste Bratwurst oder den ersten Crêpes auf der Maiwoche müssen die Besucher nicht ganz so lange warten: Ab spätestens 12 Uhr müssen Gastronomen am Donnerstag ihre Buden öffnen.

