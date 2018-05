Osnabrück. „Netzwerk Museum. Neue Wege, neue Besucher“ – unter diesem Motto laden zahlreiche Museen aus Osnabrück und Umgebung zum 41. Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, ein.

Die Domschatzkammer und das Diözesanmuseum Osnabrück bieten am Internationalen Museumstag freien Eintritt von 10 bis 18 Uhr an. Karikaturist Jens Natter zeichnet von 12 bis 13 Uhr und von 15 bis 16 Uhr Bilder der Besucher. Die kleinen Gäste können sich bei einem Comicworkshop von 11 bis 11.45 Uhr kreativ austoben. Eine öffentliche Führung von 11 bis 12 Uhr durch die Fritz-Wolf-Ausstellung, der ehemaliger Hauskarikaturist der NOZ und vom „Stern“ war, lädt zum Schmunzeln ein. Von 14 bis 14.45 Uhr gibt Natter Einblicke in seine Arbeit mit einer Live-Performance. Parallel findet eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung statt.

Workshops im Museum für Industriekultur

Auch im Kulturgeschichtlichen Museum/Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück und in der Villa Schlikker am Heger-Tor-Wall ist der Eintritt von 10 bis 18 Uhr frei. Ein Rundgang durch die Dauerausstellung „Felix Nussbaum – Leben und Werk“ ist im Museumsquartier von 14 bis 15.30 Uhr möglich. Die Räume der Villa im neoklassizistischen Stil spiegeln die Alltagskultur des 20. Jahrhunderts wider.

Ganztägig freien Eintritt von 10 bis 18 Uhr wird im Osnabrücker Museum für Industriekulturangeboten. Unter dem Motto „Mit Partnern den Tag verbringen“stellen sich Vereine, Initiativen und Partnerschulen vor und veranstalten einen Aktionstag für Groß und Klein. Kinder können den ganzen Tag mit einer Dampf-Kindereisenbahn fahren. Attraktionen wie Preiskegeln von 11 bis 12.30 Uhr, ein inklusives Tanzprojekt um 13.30 Uhr und 15 Uhr sowie ein von 14 bis 17 Uhr stattfindender Kreativworkshop der Kunstschule Osnabrück stehen auf dem Programm. Gewinnen kann man Freikarten oder einen Kindergeburtstag.

Umweltschutz im Vordergrund

Im Zeichen des Umweltschutzes und der Aufklärung stehen die Sonderausstellungen „Vielfalt zählt! Eine Expedition durch die Biodiversität“, „Nach mir das Ozonloch. Umweltsch(m)utz im Spiegel der Karikaturen Fritz Wolfs“ und „Mehr Platz für Spatz und Co.“ im Museum am Schölerberg. Der Eintritt ist frei; Vorführungen im Planetarium werden zu reduzierten Preisen angeboten.

Auch die Kunsthalle Osnabrück in der ehemaligen Dominikanerkirche an der Hasemauer hat einiges zu bieten: Die zum berühmten European Media Art Festival gehörende Ausstellung unter dem Motto „Report – Notizen der Wirklichkeit“ beschäftigt sich kritisch mit dem Thema Journalismus. Der Eintritt ist frei, eine kostenlose Führung beginnt um 16 Uhr.

Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum beherbergt eine Dauerausstellung zum Namensgeber. Ab 16 Uhr erfährt man hier mehr über sein Leben und seine Schaffenszeit. Außerdem wird die Sonderausstellung „Syrian Collateral“ mit Fotos von Kai Wiedenhöfer präsentiert. Der Eintritt ist frei.

Anzeige Anzeige

Dürers Werke in Mettingen

Mit einer öffentlichen Führung durch die Sonderausstellung „Der Fall der Sterne“ von 15 bis 16 Uhr lockt die Draiflessen Collection in Mettingen Besucher an. Die Ausstellung verbindet Werke der Künstler Albrecht Dürer, Johannes Gerson und Julian Rosefeldt. Das Kunstmuseum hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet; der Eintritt ist frei.

Das Traktorenmuseum Westerkappeln kann kostenlos von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Auch das Töpfereimuseum Hagen lockt Besucher mit freiem Eintritt in den Öffnungszeiten von 15 bis 18 Uhr an.

Neugestaltung des Heimatmuseums Bissendorf

Eine kostenlose Kurzführung durch die Ausstellung „Unerwartete Begegnung – Gerhard Richter/Otto Modersohn“ von 11 bis 11.30 Uhr und von 17 bis 17.30 Uhr im Otto Modersohn Museum in Tecklenburg gewährt Einblicke in die Werke der beiden deutschen Künstler. Kinder können von 11 bis 18 Uhr im Museumsgarten malen; Keilrahmen und Farben werden für einen Kostenbeitrag von 2 Euro zur Verfügung gestellt.

Um 13 Uhr beginnt der Internationale Museumstag im Heimatmuseum Bissendorf. Die aufwendige Neugestaltung von Anette Osterheider und Rosi Spach macht das Museum mit lokalem Bezug zu Bissendorf zu einem Wohlfühlort. Das neue Team in der Cafeteria verwöhnt die Gäste mit frische gebackenem Kuchen und Getränken. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr; der Eintritt ist wie immer frei.

Um 11 Uhr wird die integrative Ausstellung „Rot.Raum.“ im Tuchmacher-Museum Bramsche eröffnet. Seit März arbeitet eine Künstlergemeinschaft an einer Rauminstallation, die Besucher mitgestalten dürfen. Mehrdimensionale Textilkunst und die Farbe Rot stehen im Vordergrund. Der Eintritt ist frei; geöffnet hat das Museum am Internationalen Museumstag von 10 bis 17 Uhr. Die Ausstellung kann man bis zum 24. Juni bewundern.

Auf den Spuren der Varusschlacht in Bramsche-Kalkriese

Im Museum und Park Kalkriese können Besucher auf den Spuren der Varusschlacht im Osnabrücker Land wandeln: Von 11 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr finden kostenlose Führungen durch die Dauerausstellung statt. Selbst aktiv werden können Interessierte im Workshop zur archäologischen Ausgrabung von 11 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 16.30 Uhr. Wer die Ausgrabungsstätte besuchen möchte, hat von 12.30 bis 13 Uhr und von 16 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit dazu. Von 14 bis 16.30 Uhr findet eine öffentliche Familien-Führung zur Sonderausstellung „Götter, Glaube und Germanen – Geschichten unterm Götterbaum“ statt. Außerdem wird von 16 bis 17 Uhr eine Erwachsenenführung angeboten. Geöffnet hat das Museum am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Alle Führungen und Programme sind kostenlos und starten am Ausgang des Besucherzentrums. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 9,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, und für Familien 20 Euro.

Margarine-Figuren in Bad Laer

Das Heimatmuseum Bad Laer bietet wie immer freien Eintritt an. Besucher können die populären Margarine-Figuren der Firma Homann aus den 50er-Jahren bestaunen, die Sammler Peter Weymar ausstellt. Geöffnet hat das Museum regulär sonntags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr.

Im Museum für feldspurige Industriebahnen Osnabrück-Piesberg ist von 10 bis 18 Uhr die antike Feldbahn in Betrieb. Zu jeder vollen und halben Stunde pendelt der Zug zwischen den Bahnhöfen Industriemuseum und Südstieg. Erwachsene zahlen für die Hin- und Rückfahrt 3 Euro, Kinder von 4 bis 14 Jahren 1 Euro.

100 Jahre Heimatverein Bissendorf

Auch der Heimatverein Melle macht beim Internationalen Museumstag mit: Anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums werden vielfältige Aktionen für Groß und Klein angeboten, Kinder von 6 bis 12 Jahren können mit Blütenstempeln Stoffe bunt bedrucken. Die Materialien werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Um vorherige Anmeldung unter info@heimatverein-melle.de wird gebeten. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, an Sonderführungen durch die einzelnen Museumsgebäude teilzunehmen. Das Grönegau-Museum hat von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Beim Gewinnspiel kann ein Melle–Gutschein im Wert von 50 Euro gewonnen werden, wenn man es schafft, einen historischen Gegenstand aus dem Fundus des Museums namentlich korrekt zu benennen. Der Gewinner wird später ermittelt.