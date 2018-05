Osnabrück. Nach fünf Jahren gibt der Zoo Osnabrück seine Asiatischen Elefanten Shanti und Shahrukh ab. Sie sollen woanders in einer reinen Jungbullengruppe leben. Am Schölerberg steht damit die Zusammenführung von Zuchtbulle Luka und der neuen Mutterlinie unmittelbar bevor.

Wann genau Shanti (10 Jahre) und Shahrukh (9) den Zoo Osnabrück verlassen und mit welchem Ziel, ist nicht bekannt. Diese Informationen würden „zum Wohl der Tiere“ zunächst nicht preisgegeben, heißt es in einer Mitteilung des Zoos vom Dienstag. Im Rahmen des sogenannten Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) sei jedoch „ein sehr gutes neues Zuhause“ für sie gefunden worden. Shanti und Shahrukh waren im Mai 2013 aus dem Hamburger Tierpark Hagenbeck nach Osnabrück gekommen. Zusammen mit den bereits transferierten Jungbullen Nuka und Dinkar hatten sie anderthalb Jahre lang als „Rüssel-Rasselbande“ Furore gemacht.

Trennung für alle besser

„Die beiden werden uns natürlich sehr fehlen“, bedauert Andreas Wulftange, Kurator und Biologe im Zoo Osnabrück. Für die Elefanten sei die Trennung allerdings besser. Sowohl die vier in Osnabrück verbleibenden Dickhäuter als auch die zwei Jungbullen würden dadurch mehr Platz bekommen. „Außerdem können Shanti und Shahrukh in einer reinen Junggesellengruppe besser lernen, mehr Verantwortung zu tragen, um später die Rolle eines Zuchtbullen zu übernehmen. Bei uns hatte ja immer Zuchtbulle Luka das letzte Wort.“

Am Schölerberg gibt es dann künftig eine reine Zuchtgruppe: Sie besteht aus den Elefantenkühen Douanita (31 Jahre) und Sita (5) mit Jungtier Minh-Tan (10 Monate) sowie dem 45-jährigen Zuchtbullen Luka. Alle vier würden nach der Abreise der Jungbullen zusammengeführt, kündigt der Zoo Osnabrück an. Im Moment lebe die kleine Familie in einem abgetrennten Bereich, die Jungbullen und Luka in einem anderen.

Zoo hofft auf Nachwuchs

Probleme bei der Zusammenführung erwartet Wulftange nicht: „Luka kennt Jungtiere aus den Zoos, wo er früher gelebt hat, und durchs Gitter konnten sich Luka und Minh-Tan auch schon die ganze Zeit beschnuppern.“ Der Zoo hofft, dass der Zuchtbulle und die Elefantenmutter Douanita langfristig Nachwuchs bekommen. Elefantenbaby Minh-Tan wurde noch im Zoo Prag gezeugt, der früheren Heimat von Douanita und Sita.