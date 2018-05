Osnabrück. Von Rechtspopulismus hält er nichts: Der niederländische Autor Hans Maarten van den Brink hat bei der Lesereihe „Littera“ im Blue Note Osnabrück aus seinem aktuellen Roman gelesen – und kritisiert die Debatte über Leitkultur.

Hans Maarten van den Brink versteht es, Anekdoten zu erzählen. Der hochgewachsene Schriftsteller, ganz in Schwarz gekleidet, gibt da etwa die Geschichte über die fehlerhafte Festlegung des Metermaßes zum Besten. Oder er erzählt vom Tante-Emma-Laden seiner Kindheit in den 1950er-Jahren, als die Ware noch auf einer Waage abgemessen wurde.

Fast wäre darüber zu vergessen, dass es bei der „Littera“ -Lesung im Blue Note eigentlich um den neuen Roman des Niederländers geht. Doch letztlich haben alle Anekdoten mit „Ein Leben nach Maß“ (Carl Hanser Verlag) zu tun. Ein Hauptschauplatz ist das Eichamt, auf dem der Ich-Erzähler und sein Kollege Karl Dijk arbeiten. Nach einem immer wiederkehrenden Traum und einer geisterhaften Erscheinung, beginnt der inzwischen pensionierte Erzähler, sich an Dijk und die Zeit auf dem Amt zu erinnern.

Ein Beamter verschwindet spurlos

Dijk ist ein Beamter, wie er im Buche steht, mit Aktentasche, grauem Anzug und Schuhen „von unbestimmter Farbe“. Dazu ist er sehr korrekt und klärt jeden, der ihn aus Versehen „Karel“ nennt, darüber auf, dass er „Karl“ heißt. Der Erzähler lernt ihn Anfang der 60er-Jahre kennen, als er beginnt, auf dem Eichamt zu arbeiten und es undenkbar scheint, dass sich irgendwas dort jemals ändern wird.

Doch genau das passiert. Das Eichamt wird privatisiert, zieht in ein modernes Gebäude und wird digitalisiert. Karl Dijk, der den Veränderungen kritisch gegenüber steht, wirkt zunehmend wie aus der Zeit gefallen. Dijk muss schließlich erzwungenermaßen gehen und verschwindet spurlos. Nicht mal zu seiner feierlichen Verabschiedung kommt er noch.

Warum über Leitkultur debattieren?

„Eine Art Meditation über Zeit und Raum“, nennt van den Brink seinen Roman. Damit meint er auch, dass er seinen Erzähler in vergangene Zeiten zurückgehen lässt und dass einzelne Sinneseindrücke ganze Welten von damals wiederbeleben. Damit, dass seine 300 Seiten in den Niederlanden als nostalgisch bezeichnet wurden, ist er nicht einverstanden. Er habe nichts gegen Nostalgie, so Hans Maarten van den Brink. In Verbindung mit Politik lehne er sie grundlegend ab, fügt er hinzu.

Der Roman kann als Statement gelesen werden, dass „moralische Maßstäbe an Zeit und Raum angelehnt sind“. Das ist auch ein Hinweis an Rechtspopulisten, die der Autor kritisiert. So erzählt er etwa, dass er seit vier Monaten in Berlin lebt, wo seine Frau arbeitet. Da müsse er sich nun „der Leitkultur anpassen“, schmunzelt Hans Maarten van den Brink. Nach der Lesung darauf angesprochen, erklärt er, dass es die Diskussion über Leitkultur in ganz Europa gebe. „Aber wenn man eine Leitkultur hat, warum muss man das dann immer betonen?“