Osnabrück. „Geile Gerichte, absurde Geschichten“ – die wollte Steffen Henssler am Montagabend in der Osnabrückhalle servieren. Wirklich Absurdes tischte der TV-Koch mit ausgeprägtem Sinn für Showelemente zwar nicht auf. Dafür aber ein kleines Spektakel für die Sinne.

Wo verortet sich Henssler wohl selbst? Kirchenglocken läuten, ein abgeschmacktes Wortspiel mit dem Vater-Unser-Gebet ertönt, und auf die Melodie von „Lobet den Herrn“ schallt es „Lobet den Henssler“ aus den Boxen – offenbar sieht sich der 45-Jährige direkt im Himmel. Unterlegt mit Heavy-Metal-Musik geht es sodann trotzdem nahtlos hinab, dorthin, wo es Flammen speit und bruzzelt: Keine Frage, auch in Höllenregionen scheint der Hamburger zu Hause zu sein.

Am Anfang ist bei Henssler aber nicht das Wort, sondern Fast Food: In knapp 90 Sekunden produziert er irre schnell ein Curry von Garnelen mit Süßkartoffel. Auf Highspeed-Level geht es bis zum Dessert dann aber nicht weiter. Sandro, ein lohnabhängiger Koch aus einem der drei Hamburger Restaurants des TV-Kochs, assistiert fortan dem Chef.

Der hat so genug Zeit, um sich mit dem Publikum zu beschäftigen. Frauen sollen ihre Männer outen, die rund um die Küche talentfrei agieren. Daraufhin dürfen Marina und Markus auf die Bühne. Für den gestandenen Kfz-Mechaniker ist es der gefühlte Sprung ins dritte Lehrjahr eines Koch-Azubis: Filettieren und Braten einer Scholle. Auch das Publikum lernt etwas, nämlich wie man wie Johannes Lafer aufmerksamkeitsheischend Salz aus einem Meter Höhe lässig auf ein Gericht wirft.

So schillernd der Begriff der Unterhaltung ewig bleiben wird, ist es keine Frage: Steffen Henssler hat sich früh und schnell das abgeguckt, was die bekannte Riege der TV-Köche außerhalb der Kochtöpfe zubereitet: Entertainment-Mehrwert. Und den versteht Henssler so gründlich zu vermarkten, wie man penibler das letzte Milligramm Magerquark nicht aus dem Kunststoffschälchen kratzen könnte: Unterstützt wird der quirlige Koch von namhaften Firmen rund ums Küchenequipment, deren Namen man während der Show nicht entkommt.

Einsatz und Erwähnung findet natürlich auch eine vom Koch selbst vertriebene Asia-Sauce. Und selbst die visuelle Resteverwertung des Abends, das Einspielen von Filmschnipseln, in denen Henssler im Zentrum steht, verzichtet nicht auf einen Supermarkt-Werbespot, in dem der Hamburger die Hauptrolle spielt.

Zwei Stunden lang einen zumeist hochtourig auftischenden Henssler zu erleben, ist wie modernistisch interpretierte Hausmannskost: Geschmacksache. Und der Publikumsliebling des Abends ist am Ende auch nicht der mediale Hans-Dampf-in-allen-Gassen, sondern Katharina. Die pickt sich Henssler völlig überraschend aus dem Publikum heraus, um gemeinsam mit ihr Pommes-Sushi zu kochen – und in den kommenden Minuten setzt die Seniorin aus Münster Hensslers Ohne-Punkt-und-Komma-Plauderei ungerührt westfälische Einsilbigkeit entgegen. Als die 81-Jährige schließlich auf ihren Gehstock gestützt so gemächlich wie würdevoll wieder von der Bühne geht, heimst sie den größten Applaus des Abends ein.