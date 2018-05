Osnabrück. Das Cinestar-Kino am Osnabrücker Hauptbahnhof schließt auf unbestimmte Zeit. Grund sind technische Probleme im Gebäude, wie es aus der Firmenzentrale der Lübecker Unternehmensgruppe heißt.

„Leider haben wir heute die Entscheidung treffen müssen, unser Filmtheater Cinestar in Osnabrück vorübergehend zu schließen“, wird Geschäftsführer Oliver Fock in einer Mitteilung zitiert. „Es liegen im Haus diverse technische Probleme vor, für deren Beseitigung unser Vermieter zuständig ist. Leider hat er bis heute keine Maßnahmen zu deren Beseitigung ergriffen, was jetzt dazu geführt hat, dass wir den Betrieb nicht aufrechterhalten können. Wir gehen aber davon aus, dass der Vermieter seinen Verpflichtungen kurzfristig nachkommen wird.“

Solange müsse das Kino allerdings geschlossen bleiben. Kunden, die bereits Tickets für kommende Vorstellungen gekauft haben, können ihre Karten nach Angaben des Betreibers zurückgeben. „Wir werden diese unkompliziert erstatten“, heißt es in der Mitteilung.

Weitere Informationen folgen.