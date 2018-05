Ihr Buch über Königin Sophie Charlotte stellt Barbara Beuys am Dienstag in Osnabrück vor. Foto: Isolde Ohlbaum

Osnabrück. Der Name Sophie Charlotte lässt in der Osnabrücker Region aufhorchen. Die Historikerin Barbara Beuys hat ein Buch über die in Bad Iburg geborene Preußen-Königin geschrieben, das sie am Dienstag, 15. Mai, im Blue Note in Osnabrück vorstellt.