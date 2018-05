Osnabrück. Die Osnabrücker A-Cappella-Gruppe Männersache feierte auf der Maiwoche im vergangenen Jahr einen Riesenerfolg. Am Montag, 14. Mai, kommen die fünf Herren wieder zum Ort des Geschehens zurück. Dann stehen sie auf der Bühne auf dem Marktplatz.

Zu einer Band formierten sich die Sänger Lucas Günzel, Severin von Rose, Nico Gomez und Roland Streicher 2012 am Institut für Musik an der Hochschule Osnabrück. Dort belegten sie im Studiengang Popular Musik das Fach Gesang. In dem Kurs von Dozent Winfried Voget-Wiesen waren zunächst auch Frauen. Als sich die Projekte aufgeteilt haben, blieben nur Herren übrig. Der Bandname Männersache lag damit auf der Hand.

Im vergangenen Jahr absolvierte Männersache einen viel umjubelten Auftritt auf der Maiwoche, bei dem vor allem Frauen vor der Bühne standen. Einen Monat gewann das Quartett die Sat.1-Show „It‘s Showtime“. Sie überzeugten eine Jury, die aus Michelle Hunziker, Sasha und Michael Bully Herbig bestand. In diesem Jahr wollen die vier Männer aus Osnabrück die Mannen von Jogi Löw dabei unterstützen, Weltmeister zu werden. Dafür haben sie die deutsche Nationalhymne neu aufgenommen und sie mit poppigen Harmonien versetzt. So bekommt die „Einigkeit und Recht und Freiheit“ einen ganz anderen Anstrich.

Das musikalische Repertoire von Männersache ist ebenso vielseitig wie die vier Sänger. Nico kommt aus dem Soul und R’n’B-Bereich, Roland aus der Heavy Metal-Szene, Severin mag Singer/Songwriter ebenso wie Lucas, der aber auch in die Genres Indie-Rock und Hip Hop eingetaucht ist. Lucas ist zudem derjenige, der für den Beat zuständig. Er ist eine Human Beat Box, das heißt, er imitiert mit seinem Mund und seiner Stimme ein Schlagzeug.

Bevor Männersache am Montag um 20.15 Uhr die Bühne auf dem Marktplatz besteigt, gibt eine Frau dort den Ton an: Zoela spielt deutschen Soul. Reine Männerangelegenheiten sind dagegen die Auftritte von The Beat am Jürgensort und Thirty Toes in der Georgstraße. Wer eine Ärztin oder einen Arzt braucht, der sollte zur MHO-Band zum Nikolaiort gehen.

Alle Infos unter https://www.osnabrueck.de/maiwoche.





