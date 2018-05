cob/pm Osnabrück . Die Polizei Osnabrück kann in dem Fall, bei dem ein unbekannter Mann einem elfjährigen Mädchen das getragene Kopftuch vom Kopf gerissen hatte, einen Erfolg vermelden.

Im Anschluss an die Drittligabegegnung zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Carl Zeiss Jena am 28. April dieses Jahres hatte ein Mann im Bereich einer Bushaltestelle an der Tannenburgstraße im Osnabrücker Ortsteil Schinkel einer Elfjährigen das Kopftuch vom Kopf gerissen und sie dabei verletzt.

Hooligan aus Bochum

Nun konnte ein Tatverdächtiger unter anderem durch die Auswertung von Videoaufnahmen aus einem Bus wiedererkannt und als Anhänger der Bochumer Hooliganszene identifiziert werden. Bei dem Mann handelt es sich um einen bereits polizeibekannten 44-jährigen Mann aus Bochum, der zum Tatzeitpunkt in einer etwa 20-köpfigen Gruppe von Osnabrücker, Bochumer und Essener Hooligans unterwegs gewesen ist.

Die Gruppierung war schon während des Spiels auf der West-Tribüne durch verbale Provokationen in Richtung der Gästefans aus Jena aufgefallen. Hier nahm die Polizei bereits die Personalien der Provokateure auf und führte sogenannte Gefährderansprachen durch. Die polizeilichen Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen wegen Körperverletzung dauern an.

Viele entsetzte Reaktionen

Die Tat hatte zu vielen entsetzten Reaktionen in und um Osnabrück geführt:

VfL-Geschäftsführer Jürgen Wehlend wie auch der Zentralrat der Muslime verurteilten den Übergriff auf das Mädchen aufs Schärfste. Bereits im Umfeld des Spiels war es zu einem Großeinsatz der Polizei in der Innenstadt von Osnabrück gekommen.