Die Stadt zieht ein positives Fazit nach dem Osnabrücker Nachtflohmarkt. Anmeldeverfahren und neuer Ort hätten sich bewährt, trotzdem soll es im September einige Veränderungen geben. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Der nächste Nachtflohmarkt in der Osnabrücker Innenstadt wird in leicht modifizierter Form stattfinden – vor allem am Ledenhof war es am Samstagabend wegen des großen Andrangs zu heiklen Situationen gekommen. Insgesamt zieht die Stadt aber ein positives Fazit.