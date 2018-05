Zwei Autos in Osnabrück ausgebrannt MEC öffnen

Die Feuerwehr musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Osnabrück zwei brennende Autos löschen. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Zwei Autos sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag an unterschiedlichen Stellen in Osnabrück ausgebrannt. Die Ermittlungen zu den Brandursachen laufen noch.