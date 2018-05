Osnabrück. In der Nacht zu Dienstag hat es in einem Friseursalon im Osnabrücker Stadtteil Eversburg gebrannt. Der Grund für das Feuer könnte Brandstiftung sein.

Gemeldet wurde das Feuer in dem Salon in der Atterstraße gegen 0.49 Uhr der Regionalleitstelle Osnabrück. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings entstand in dem Laden enormer Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung, wie eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion bestätigte.

Weitere Informationen folgen