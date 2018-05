Kinder und Eltern spielen am 10.10.2015 während dem Familienfest am Koggestrand in Osnabrück. Foto: David Ebener

pm/yjs Osnabrück. Am Mittwoch ist es so weit: Kinder und Eltern müssen sich von der Hansekogge am Adolf-Reichwein-Platz verabschieden. Der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) mustert das Schiff aus. Ersatz ist aber schon geplant.