An Osnabrücker Schulen muss die Kreidezeit ein Ende haben

Osnabrück. Dass Osnabrück beim Thema „Abschaffung des Turboabis“ später dran ist, als zum Beispiel der Landkreis, hat nicht die Verwaltung, sondern die Politik zu verantworten, die sich mit schulpolitischen Entscheidungen in der Vergangenheit schwer getan hat.

Nun aber ist es so weit. Drei Osnabrücker Gymnasien werden mit Millionenaufwand erweitert. Neben den reinen Baumaßnahmen ist aber auch die Ausstattung ein wichtiges Thema. Die Kreidezeit ist an vielen Schulen noch immer präsent. Damit muss Schluss sein, sollen zukünftige Generationen fit für das Leben nach der Schule gemacht werden. Es kann nicht angehen, dass Lehrer heute noch schwere Medienkoffer durch die Gebäude asten müssen, wenn sie einmal einen Computer einsetzen wollen. Beamer, W-LAN, Tablets müssen zur Grundausstattung eines jeden Klassenraumes gehören. In den neuen Räumen könnte dieser Aufbruch in die Zukunft stattfinden.