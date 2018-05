Osnabrück. Mit der Premiere der Eigenproduktion „Was bleibt?“ begeisterten die Spielerinnen vom Theater der Generationen am Sonntag das Publikum in den Räumen von Gut Leye.

Bevor es ins Haus geht, bekommt jeder der 60 Zuschauer ein Armband mit persönlicher Zahl ums linke Handgelenk gelegt. Denn ab jetzt gilt statt individuellem Namen nur noch das Sterbealter. Auf der Freitreppe empfangen dunkel gekleidete Frauen verschiedenen Alters das Publikum, das in zwei Gruppen eingeteilt wurde. Eine Hausführung unter besonders vergänglichen Vorzeichen nimmt ihren Anfang.

Inspiriert von Elias Canettis utopischer Satire „Die Befristeten“, entwickelten zwölf Spielerinnen im Alter zwischen 16 und 77 Jahren vom Theater der Generationen mit Theaterpädagogin Sophia Grüdelbach das Stück „Was bleibt?“, das am Sonntag auf Gut Leye uraufgeführt wurde.

Angelegt als 80-minütige Theater-Führung, bewegte sich das Publikum in zwei parallelen Gruppen durch das 1703 erbaute Gutshaus. Dabei wurde ihnen das „System der Befristung“ erläutert, nach dem die Protagonistinnen des Stückes leben. Darin gilt jedes Mitglied nach Freigabe aller persönlicher Daten an eine höhere, intelligente Instanz nur mehr als Nummer, die für das jeweilige Sterbealter steht. Und das passt trotz aller Schönfärberei durch die Gruppenführerinnen dann doch nicht jedem Mitglied.

Das zeigte sich, als es die trotzige 15 (Jelka Denter) wagte, das Nummern-System infrage zu stellen und kurzerhand von Gruppenführerin 76 (Sabine Weichold) aus dem Raum entfernt wurde. Zweifel und Kritik waren nicht erwünscht in dem sektenhaft anmutenden System, in dem „bewusst und nachhaltig“ gelebt und gestorben werden soll. Aufhänger der Führung bildete das anstehende „Lebensabschiedsfest“ der verdienten 82 (Ilona Schwidetzky), die mit ihrem feierlichen Sterben in weißem Tüll Platz für neues Leben schaffen will.

Bis dahin bekam das Publikum in verschieden gestalteten Zimmern Gelegenheit, die angepriesenen Vorzüge des Systems infage zu stellen. So hatte etwa 45 (Jessica Reyelts) ihre Lebenszeit völlig verplant. 29 (Miriam Lange), die so gerne „loslassen“ wollte, konnte sich nicht vom zuvor verschenkten Besitz trennen. Und 98 (Sigrid Lippok) demonstrierte mit 31 (Nele Stagneth), dass eine lange Lebensspanne dem Zeitpunkt des Todes nicht unbedingt entspannter entgegenblicken lässt.

Die Veranstaltung wurde unterstützt von der Friedel & Gisela Bohnenkamp-Stiftung.