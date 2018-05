Osnabrück. Der Krieg und die zwischenmenschlichen Beziehungen prägen das Schauspiel und Kinder- und Jugendtheater in den Spielplänen des Osnabrücker Theaters für 2018/19. Vom Libanon-Krieg handelt etwa das Familiendrama „Verbrennungen“ von Wajdi Mouawad.

„Verbrennungen“ heißt das Gegenwartsstück des im Libanon geborenen Autors Wajdi Mouawad und ist eine düstere Reise in die Vergangenheit einer durch den Krieg im Libanon zerrissenen Familie. Christian von Treskow inszeniert damit am 23. Februar erstmals im Theater am Domhof. An Hitchcocks „Rebecca“ erinnert Charles Ludlams Komödie „Das Geheimnis der Irma Vep“ mit ihren Mumien, Monstern und Vampiren, liefert Dominique Schnizer aber die Vorlage für ein Ensemblestück mit zehn Schauspieler am 14. Oktober im Emma-Theater. Am 14. Dezember ist dort die Uraufführung des Beziehungsstücks „Nähe“ zu erleben, für die Autor Mario Wurmitzer den 3. Osnabrücker Dramatikerpreis gewonnen hat. Am 6. April 2019 geht es im „Emma“ um zwei verfeindete Familienlinien in Heinrich von Kleists „Die Familie Schroffenstein“. Edward Albees Psycho-Klassiker „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ setzt am 25. Mai den Schlusspunkt der Saison.

Das Kinder- und Jugendtheater Oskar hat neben drei neuen Stücken die Uraufführung von „Kommt eine Wolke“ zu bieten (15. September im „Emma“). Jens Raschke schreibt das Stück für Osnabrück, dessen „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ hier schon so gut ankam.