awen Osnabrück. Niedersachsens neuer Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hat am Montag der Hochschule Osnabrück seinen Antrittsbesuch abgestattet. Im Gepäck hatte er die Zusage für die Verlängerung des seit 2015 bestehenden Tutorenprogramms.

Nutznießer des Programms sind zunächst einmal leistungsfähige Studenten, die sich damit Geld verdienen. Auf den zweiten Blick aber auch ihre Kommilitonen, denen die Tutoren unter die Arme greifen und die von der „Nachhilfe“ profitieren. Auf den dritten Blick profitiert auch das Land durch weniger Studienabbrecher.

„Ein tolles Zeichen“, fand Hochschulpräsident Andreas Bertram. Sein Vize Alexander Schmehmann erläuterte, als das Tutorenprogramm 2015 an den Start gegangen sei, habe dies ideal zum Peer-Learning-Ansatz der Hochschule gepasst, also dem Grundsatz, dass Studenten anderen Studenten etwas beibringen. Oft bilde das Tutorium die „Keimzelle für Lerngruppen“, die den Schlüssel zu einem erfolgreichen Abschluss darstellten.

In Niedersachsen nimmt die Landesregierung für das Programm bis 2023 etwa 11,5 Millionen Euro in die Hand. Die Hälfte davon übernimmt der Bund im Rahmen des Fachhochschulentwicklungsprogramms. Thümler sprach von einem erfolgreichen Programm. Dass die Tutorenprogramme noch zu Zeiten seiner Vorgängerin Gabriele Heinen-Kljajić von den Grünen eingeführt wurden, stört ihn offenbar nicht: „Das sehe ich nicht parteipolitisch“, erklärte er in einem Pressegespräch. In den vergangene 3,5 Jahren habe sich gezeigt, dass es funktioniere, und Osnabrück habe bewiesen, dass es sogar „sehr erfolgreich“ ist. Auch die Anzahl der Tutorien sei in Osnabrück mit rund 340 besonders hoch.

Das Geld sei gut angelegt, zeigte sich der Minister überzeugt. Die Lebensläufe junger Menschen unterschieden sich heute sehr stark. Die Tutorenprogramme seien aber mehr als Nachhilfe. Sie böten Orientierung. Außerdem erhöhten sie die Durchlässigkeit des Bildungssystems. Es sei ein „weit verbreiteter Irrtum, dass das Menschsein erst mit dem Abitur beginnt“, scherzte Thümler. Zusammengenommen führe das Programm zu einer höheren Durchlässigkeit des Bildungssystems und dazu, dass mehr Studenten bis zum Examen durchhalten.

Schmehmann hob hervor, dass die studentischen Tutoren dadurch, dass sie ihren Nachhilfeschülern Zusammenhänge erläutern, selbst den Stoff noch einmal vertieften. Damit zeige sich einmal mehr: „nichts fördert mehr als Fördern.“

An Geld fehle es nun nicht mehr. Jetzt sei es Aufgabe der Hochschule, genügend Tutoren zu finden. In den Ingenieurwissenschaften sei dies manchmal schwierig. Mögliche Ursache sei vielleicht eine andere „Fachkultur“, gestand Schmehmann, selbst Ingenieur. Wahrscheinlicher sei aber, dass es daran liegt, dass viele Studenten in diesen Fächern bereits über eine abgeschlossen Berufsausbildung verfügen und deshalb lukrative Jobangebote außerhalb der Hochschule winken.