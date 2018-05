Osnabrück. Früher sagte man, dass eine Schwangere mit einem Bein im Grab steht. Und auch heute kann es noch zu dramatischen Komplikationen bei und nach Geburten kommen. So wie in diesem Fall von der eigentlich normalen Geburt, die für die Mutter fast tödlich verlaufen wäre.

Das Kind war wohlauf, die Geburt – eine natürliche – völlig unproblematisch verlaufen – und doch wäre die junge Mutter fast verstorben. Wie es dazu kam und warum, erzählt Dr. Jutta Bick, leitende Oberärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Franziskus-Hospital Harderberg.

„Für die noch junge Frau war es das vierte Kind, das sie ohne Komplikationen und Auffälligkeiten auf die Welt gebracht hat. Doch dann hatte sie nach wenigen Tagen grünlich verfärbte Durchfälle und entwickelte ein sehr hohes Fieber.“

Hohes Fieber nach einer Geburt wird immer ernst genommen – doch bei dieser Frau gestaltete sich die Diagnose auch deshalb schwierig, weil die Durchfälle und Bauchschmerzen auf eine Erkrankung des Darms hinwiesen. „Da die Patientin an einer chronischen Darmerkrankung litt, vermuteten wir zuerst auch dort die Ursache für das Fieber und die hohen Entzündungswerte im Blut.“

Lebensbedrohlicher Zustand

Eine Computertomographie des Bauches konnte nichts Auffälliges feststellen und auch Chirurgen und Internisten waren „etwas ratlos“, während sich der Zustand der Patientin immer mehr verschlechterte und sie auf die Intensivstation verlegt werden musste. Dort hatte sie aufgrund der Sepsis, umgangssprachlich auch Blutvergiftung genannt, ein Multiorganversagen entwickelt, ihr Zustand war lebensbedrohlich.

„Weil wir überhaupt nicht weitergekommen sind, haben wir uns entschlossen, dass wir bei ihr eine Bauchspiegelung machen“, sagt Bick. Bei diesem Eingriff wird eine Kamera in die Bauchhöhle eingeführt und damit die inneren Organe begutachtet.

Doch nach einem ersten Blick in den unteren Bauchraum war den Ärzten schnell klar, dass es mit diesem kleinen Eingriff nicht getan war: „Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter einschließlich der ableitenden Gefäße der Eierstöcke: Der ganze Unterbauch war massiv entzündet.“

Anzeige Anzeige

Jutta Bick ist leitende Oberärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Franziskus-Hospital Harderberg. Foto: Corinna Berghahn





Das Fieber hatte also nichts mit der chronischen Darmentzündung zu tun, sondern wurde durch eine septische Thrombose der Gefäße im Bereich der Eierstöcke, Ovarialvenenthrombose genannt, ausgelöst. Früher wäre die Erkrankung wohl unter dem Namen „Kindbettfieber“ eingeordnet worden und wäre sicher tödlich verlaufen. Doch selbst heute, im Zeitalter der Antibiotika, besteht bei derart massiven Entzündungen noch ein großes Risiko für die Mütter. (Weiterlesen: Warum eine Fünfjährige plötzlich in die Pubertät kam)

Was ist eine Ovarialvenenthrombose?

„Eine septische Ovarialvenenthrombose ist eine auch heute noch lebensgefährliche Erkrankung für die Wöchnerin. Ausgelöst durch eine sich ausbreitende Entzündung in der Gebärmutter kann es zu einem Verschluss der ableitenden Blutgefäße im Bereich der Eierstöcke kommen. Handelt es sich um eine derart massive Entzündung mit lebensbedrohlichen Auswirkungen auf den gesamten Körper hat, nennt man es septisch.“

Häufig ist es nicht; auf 600 bis 6000 Geburten kommt in etwa eine Erkrankte. Zumeist tritt sie bei Wöchnerinnen innerhalb von zwei bis sechs Tagen nach der Geburt auf und äußert sich durch hohes Fieber und Bauchschmerzen. „Was diesen Fall noch außergewöhnlicher macht, ist, dass in der Regel Frauen, die einen Kaiserschnitt oder einen besonders komplizierten und langwierigen Geburtsverlauf hatten, eine Ovarialvenenthrombose entwickeln. All das traf bei unserer Patientin aber nicht zu. Sie entwickelte die Krankheit, ohne zu irgendeiner Risikogruppe zu gehören.“

Gebärmutter, Eileiter und die Eierstöcke betroffen

Wird eine septische Ovarialvenenthrombose in einem frühen Stadium erkannt, kann sie mithilfe von Antibiotika behandelt werden. Doch bei der betroffenen Patientin war es dafür zu spät: Ihr mussten die erkrankten Organe – also Gebärmutter, Eileiter und die Eierstöcke – entnommen werden. „Da ihre Familienplanung glücklicherweise schon abgeschlossen war, war es für sie psychisch kein allzu traumatischer Eingriff. Die nun fehlenden weiblichen Hormone müssen allerdings von außen ersetzt werden.“

Und auch körperlich hat sie sich nach der Operation relativ schnell wieder erholt, sagt Bick, die immer noch über die massive Ausprägung bei ihrer zu keiner Risikogruppe gehörenden Patientin erstaunt ist: „Ich arbeite seit über 30 Jahren in diesem Beruf und habe die Septische Ovarialvenenthrombose bislang selten erlebt, in dieser Ausprägung allerdings bisher noch nie.“

(Weiterlesen: Operation missglückt: Wie ein Schizophrener die Sprache verlor)