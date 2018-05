Osnabrück. In dieser Woche kehrt Kenny Krause auf die Bildschirme zurück: Gemeinsam mit Hans Sarpei und Peter Neururer trainiert der Osnabrücker Mannschaften aus dem Amateurbereich in der Sendung „Das T steht für Coach“. Nächster Sendetermin ist Mittwoch um 22.30 Uhr auf Sport1.

Krause, der seit einigen Jahren in Osnabrück wohnt, assistiert Sarpei und Neururer in dem TV-Format als Co-Trainer. In jeder Folge der Sendung nimmt sich das Trio einem Amateurverein aus den ganz unteren Ligen Deutschlands an und hilft den meist arg gebeutelten Mannschaften aus ihrem Schlamassel.

Schlechte Trainingsbedingungen

In der ersten Folge ist das Trainerteam nach Krauses Angaben beim SV Rote Laterne Flussbach in der Eifel zu Gast. „Die Mannschaft besitzt momentan keinen eigenen Fußballplatz und ist jede Woche auf die Hilfe der anderen Vereine der Liga angewiesen, die Ihnen Plätze fürs Training und für die Ligaspiele zur Verfügung stellen müssen“, sagt Krause.





Die Trainingseinheiten hätten daher auf einer morastigen, besseren Blumenwiese stattgefunden. „Solch schlechte Trainingsbedingungen haben wir in der Historie von ,Das T steht für Coach‘ noch nie gehabt. Aber das Team hat super mit uns zusammengearbeitet und hat sich als wirklich tolle Truppe präsentiert“, so Krause weiter. Allen Umständen zum Trotz habe die Mannschaft nach der Zusammenarbeit mit Sarpei und Co. eine wichtige Partie im Abstiegskampf gewonnen.

„Wie immer hat es mir viel Spaß gemacht, als Co-Trainer von Hans Sarpei und Peter Neururer die Teams zu coachen. Im weiteren Verlauf dieser Staffel waren wir auch noch zum ersten Mal in Österreich zu Gast“, berichtet der Osnabrücker.