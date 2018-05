Bei der Anmietung eines Fahrzeuges wird oft auch eine Vollkasko-Versicherung abgeschlossen. Diese zahlt allerdings nicht in jedem Fall. Foto: imago/Christian Ohde

Osnabrück. Eine Frau mietet im April 2016 einen Transporter, um in Aachen Möbel abzuholen. Am Steuer sitzt ein Freund. Auf dem Weg kracht es. Obwohl sie beim Vermieter eine Vollkasko-Versicherung ohne Selbstbeteiligung abgeschlossen haben, sollen Mieterin und Fahrer zahlen. Mit diesem Fall hatte sich am Montag eine Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück zu beschäftigen.