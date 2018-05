Der Rat drückt aufs Tempo. Ein Antrag der Grünen, die sich über den Winterdienst auf Radwegen beklagen, wird zur Diskussion in den OSB-Ausschuss verwiesen. Der tagt das nächste Mal am 24. Mai

Für die Gruppe UWG/Piraten stellt Wulf-Siegmar Mierke fest, dass "soziales Ungleichgewicht", wie es in Osnabrück aus Mangel an günstigen Mietwohnungen entstehe, sogar "die Demokratie gefährden" könne. Eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft sei aber nicht die Lösung.

Insgesamt sei die Wohnungssituation in Osnabrück nicht so schlecht, wie sie in der Öffentlichkeit oft dargestellt werde, meint Brickwedde. Es gebe viele Tausend günstige Mietwohnungen etwa im Bestand von Wohnungsbaugenossenschaft (WGO), Heimstättenverein (HVO) und Stephanswerk. Auch die Durchschnittsmieten seien im Vergleich zu anderen Großstädten vertretbar. Was fehle, seien kleine Wohnungen.