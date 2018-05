Osnabrück. Die Polizei Osnabrück sucht den Fahrer eines weißen Mercedes, der am Sonntagabend auf der A1 bei Osnabrück einen Unfall verursacht hat.

Am Sonntagabend scherte der Fahrer der A-Klasse gegen 21.30 Uhr zwischen OS-Hafen und Wallenhorst in Richtung Münster von der mittleren auf die linke Fahrspur aus. Der Fahrer eines VW, der auf der linken Spur von hinten ankam, musste stark abbremsen, um nicht in den Mercedes zu fahren. Der VW geriet ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Der Mercedesfahrer fuhr weiter, nach ihm sucht die Polizei.

Die drei Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren im VW blieben unverletzt. Sie hatte am Sonntagabend doppeltes Pech: Die Polizei fand bei ihnen Marihuana. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise zu dem Mercedesfahrer nimmt die Autobahnpolizei entgegen. Telefon: 0541/327-2415.