Osnabrück. Bis einschließlich Mittwoch können wir uns über viel Sonne und Wärme freuen. Pünktlich zu Christi Himmelfahrt und zum Start der Osnabrücker Maiwoche wird es nass und deutlich kühler.

Bis Mittwoch bleibt es in unserer Region schwül-warm, sagt Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst auf Anfrage. Die Temperaturen steigen bis zum Mittwoch auf bis zu 29 Grad.

Regen am Feiertag

Für den Donnerstag sind Schauer und Gewitter angekündigt. In unserer Region geht die Schlechtwetterfront bereits am Vormittag durch. Schwache Schauer oder kurze heftige Niederschlagsmengen bis zu 30 Liter und Böen – das sei noch nicht abzusehen, sagt Bauditz. Gute Nachricht für diejenigen, die die Osnabrücker Maiwoche am Abend besuchen wollen: Wenn die Regenfront gegen Mittag oder frühen Nachmittag durch ist, wird es freundlicher. „Einzelne Schauer können aber nachkommen”, sagt Bauditz, aber wohl keine heftigen mehr.

Die Temperaturen gehen am Donnerstag herunter, auch nachts. Während in der Nacht zu Donnerstag noch 13 bis 14 Grad erwartet werden, sind es in der Nacht zu Freitag nur noch etwa 8 Grad – „gefühlt noch deutlich kühler”, so Bauditz.

Ausblick aufs Wochenende

„Der Freitag gestaltet sich freundlicher”, sagt der Meteorologe. Sonne und Wolken wechseln sich ab bei 17 bis 18 Grad. Samstag soll es trocken bleiben bis 20 bis 21 Grad. Sonntag hingegen könne es Schauer und Gewitter geben, sagt Bauditz.