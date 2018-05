Osnabrück. Mit einem leidenschaftlich vorgetragenen Potpourri aus eigenwillig arrangierten, persönlichen Lieblingsliedern begeisterte die Gustav Peter Wöhler Band im Rahmen ihrer „Behind Blue Eyes“-Jubiläumstour das Publikum in der Lagerhalle.

Dabei merkte man dem Quartett an, dass es seit nunmehr 22 Jahren zusammen musiziert. Pianist Kai Fischer, Gitarrist Mirko Michalzik und Olaf Casimir am Kontrabass strahlen ein geradezu blindes, leichtfüßiges Spielverständnis aus, mit dem sie eine entspannte Cocktailbar-Atmosphäre in den voll besetzten Saal der Lagerhalle zauberten. Hörbar knisternde Spannung kam nur einmal auf, als ausgerechnet bei Van Morrisons ruhiger Irish Traditional-Adaption „Carrickfergus“ plötzlich die Lautsprecheranlage zu explodieren schien. Der auch und vor allem als Schauspieler bekannte Frontmann münzte den Vorfall augenzwinkernd in „Soundeffekte“ um, „die wir nur ganz selten benutzen“ – und die Gustav Peter Wöhler wahrlich nicht nötig hat. Denn der „Cover-Boy“ überzeugte so authentisch als beherzter Interpret von Songs aus der Rock- und Popgeschichte, die ihm viel bedeuten und ihn berühren, dass das Publikum seinerseits berührt war von der ehrlichen, effektfreien Performance. Nicht nur zu Joan Osbournes „One Of Us“ begann er sich auf der Bühne so zwanglos und geschmeidig zu bewegen, wie er es wohl auch auf irgendeiner Tanzfläche tun würde.

Vielschichtige Arrangements

Zu nahezu jedem Stück lieferte Wöhler zudem Hintergrundinformationen, erzählte Anekdoten oder erläuterte die Auswahl. So zeigte er sich zum Beispiel überzeugt davon, dass Randy Newman „Short People“ nur für ihn geschrieben hat, was er dann auch in Posen und Gesten anschaulich illustrierte. Sein leidenschaftlicher Gesang zeugte entsprechend von viel Respekt vor „großen Menschen“ und deren Kompositionen. Jackson Browne etwa war gleich mit zwei Stücken vertreten, darunter auch das für Nico Päffgens „Chelsea Girl“-Album geschriebene „These Days“. Lou Reeds „Perfect Day“ sorgte mit seinen klirrenden Klavierlinien ebenso für Gänsehautstimmung wie der dezent, fast kammermusikalisch inszenierte Opener „In The Morning“ von Nick Drake, während Johnny Cashs „Ring Of Fire“ in ein prätentiöses Gitarren-Outro mündete. Zu einem so ex- wie intensiven musikalischen Höhepunkt geriet dagegen die vielschichtig arrangierte und akzentuierte Interpretation von „Simone“ & Garfunkels „Bridge Over Troubled Water“. Weniger verspielt kamen da Nenas „Nur geträumt“ daher, das Gustav Peter Wöhler nahbar zum Flirt mit dem Publikum nutzte, und jene flotte Party- und Mitklatsch-Version von Rio Reisers „Junimond“, nach und mit der man dann in der Tat nach fast zweieinhalb Stunden sagen musste: Es ist vorbei.