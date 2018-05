Osnabrück. Mit „Full Band“ im Rücken und voller Kraft voraus: Der Osnabrücker Musiker Manuel Sieg alias North Alone stellte am Samstagabend im Bastard Club sein neues Album „Next Stop CA“ vor.

Vor drei Wochen eröffnete er noch als „Local Act“ den Popsalon – in bewährter Duo-Formation gemeinsam mit Su-Kumneth Sim an der Violine. Der war auch diesmal wieder dabei und rechtfertigte es allemal, das auf dem Bühnenbanner und der Basstrommel nach wie vor das Wort „Folk“ prangt. Die restlichen Bandmitglieder sorgten allerdings dafür, dass die Punk-Elemente in Siegs Musik an diesem besonderen Abend in den Vordergrund gerieten – inklusive in diesem Kontext wohl eher selten vorkommender Geigen-Gitarren-Duelle. Denn es handelt sich um die drei Osnabrücker Jungs von „Beardless“, die in Doppelschicht ihren eigenen, gepflegt melodischen Punkrock zunächst auch im Vorprogramm präsentieren durften – neben dem ebenfalls lokalen Trio Burger Weekends, das mit poppigem „Old School“-Punk die Party eröffnet hatte.

Von Wegen und Sammlern

Dem traditionellen Punkrock sieht sich zwar auch North Alone verpflichtet, veredelt ihn aber nicht nur mit quietschfideler Folk-Fiddelei, sondern auch mit äußerst geradlinigem und erfrischendem Songwriting. Mit kraftvoll rauchiger Seefahrerstimme vorgetragen, überzeugten etwa der tanzbare, auch klimatisch aktuelle „Summer Day“, „The Way“ als Huldigung an dessen das Ziel vergessen machende Schönheit oder auch das ruhige „180 Degrees“ über das Umkehren – allesamt vom just erschienenen Album „Next Stop CA“, dessen Titeltrack am Ende in die hypnotisch treibende Single „Extralarge“ überleitete, ein starker Song über „alte Männer, die Band-T-Shirts sammeln“, wie der Sänger ihn selbst beschrieb. Allein mit seinem kongenialen Geiger intonierte er das balladeske „November 16“ – in Gedenken an den früh verstorbenen „No Use For A Name“-Sänger Tony Sly und dessen Stiftung, die Kinder zum Musikmachen zu begeistern trachtet. Mit Slys „For Fiona“ stimmte sich North Alone auf sein baldiges Vatersein ein.

Auch nicht mehr ganz neue Songs wie etwa die Schalplatten-Hommage „The last Inch“ oder der mehr heilsame als schmerzvolle Titelsong des Debütalbums „Cure & Disease“ tragen im Gegensatz zu ihrem Schöpfer noch lange keinen Bart – „beardless“ gespielt umso weniger. „My Music Sucks“ heißt einer der neuen Songs, mit dem Manuel North sein Release-Konzert furios gestartet hatte. Als es mit der formidablen Mitgröl-Hymne „The Road Most Travelled“ endete, war jedem klar, dass das glatt gelogen und genau das Gegenteil der Fall ist.