ubk Osnabrück. Mit Rollstühlen, Krücken und ungeheurer Präsenz begeisterten am Samstag Jost op den Winkel und Benjamin Werner in der neuen Oskar-Produktion „Mongos“ im Emma-Theater.

„Ich laufe. Ich laufe.“ Eine Stimme aus dem Off erinnert sich sehnsüchtig an vergangene Sommer in zu weiten T-Shirts, an Füße, Schritte und Bewegungen. Auf der Bühne sitzt derweil ein junger Typ im Rollstuhl, der erst zuhört und schließlich einzelne Sätze mitspricht. Dann humpelt ein zweiter junger Typ mit Krücke auf die Bühne und bringt den Charakter von Rollstuhlfahrer Ikarus in drei Schlagworten auf den Punkt: „Impulsiv¨– potent – loyal.“

Um Freundschaft, Vertrauen und Behinderung, um erste Liebe und die Auseinandersetzung mit einem körperlich eingeschränkten Leben – darum geht es in dem Stück „Mongos“ aus der Feder von Sergej Gößner. Am Samstag ging die ausverkaufte Premiere der neuen Oskar-Produktion für ein Publikum ab 14 Jahren im Emma-Theater über die Bühne. Dabei wirkte das Bühnenbild mit einer Art Metallrampe und weißen Begrenzungsstreifen am Boden äußerst reduziert (Bühne, Kostüme: Elisabeth Benning). Und obwohl Ikarus (Jost op den Winkel) und Francis (Benjamin Werner) die ganze Zeit im Rollstuhl oder mit Krücken agierten, standen in der 60-minütigen Inszenierung von Philipp Moschitz („ Der dicke Sternschnuppe “) nicht Krankheit und Behinderung im Vordergrund, sondern die Freundschaft und Entwicklung zweier pubertierender Jungen unter erschwerten Bedingungen.

Regie wahrt die Balance

Dabei gelang es Regisseur Philipp Moschitz in jeder Szene, die Balance zwischen Coming-of-Age-Komödie und Krankenhaus-Drama zu halten (Dramaturgie: Milena Kowalski). Aggressiv, laut und querschnittsgelähmt der eine, sensibel, poetisch und an Multipler Sklerose erkrankt der andere, werden Ikarus und Francis gerade durch ihre Handicaps ziemlich beste Freunde: Aus ihrem Zimmer machen sie die coolste WG der Reha-Klinik, legen sich mit Ärzten und Therapeuten an – und stoßen doch immer wieder an ihre körperlichen Grenzen.

Dramatik eines Lebens

Wenn sich Ikarus mühsam in seinen Rollstuhl kämpft oder Francis durch einem MS-Schub undeutlich spricht oder nach einem Krampfanfall zuckend am Boden liegt, wurde die ganze Dramatik eines Lebens mit unberechenbaren Körperfunktionen spürbar, auf die die beiden Jungen höchst unterschiedlich reagieren. Während Ikarus seine Ängste hinter zynischen Sprüchen versteckt, verarbeitet Francis seine Gefühle in sensiblen Gedichten und Songs. Benjamin Werner schlüpfte zudem in die Parts des Therapeuten („Psycho“), des Chefarztes oder der Mitpatientin Jasmin, mit der der ruppige Ikarus nach anfänglichen Schwierigkeiten seine erste Liebe erlebt.

Am Ende des Stückes muss sich gerade Sprücheklopfer Ikarus den Herausforderungen seines neuen Alltags stellen, in dem sich zwar die Vergangenheit nicht wiederholen lässt, sich dafür aber die Begrenzungsstreifen am Boden in eine Straße zu einem neuen Leben verwandeln können.