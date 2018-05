Osnabrück. Der Zoll bekommt seine Personalprobleme nicht in den Griff. 15 Prozent der Dienstposten sind im Hauptzollamt Osnabrück unbesetzt. Damit ist die Personalnot in unserer Region noch größer als im Bundesschnitt, denn laut Zollgewerkschaft BDZ liegt die Unterdeckung bei den Zollämtern im Schnitt bundesweit bei rund neun Prozent.

Der Vorsitzende des für unsere Region zuständigen BDZ-Zollgewerkschaftsbezirks Hannover, Olaf Wietschorke, kritisiert: „Mit 15 Prozent unbesetzten Dienstposten ist das Hauptzollamt Osnabrück an der Leistungsgrenze angelangt.“ Manche Abteilungen seien schon mit zehn Prozent unbesetzten Stellen am Limit. „Auf absehbare Zeit gibt es keine Aussicht auf Besserung“, kündigte Wietschorke an. „Sehr viele Mitarbeiter gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Wenn es gut läuft, schaffen wir es, den Personalbestand zu halten.“ Es fehlten aber die Rahmenbedingungen, um darüber hinaus noch zusätzliches Personal aufzubauen. In den kommenden Jahren werde Personalbedarf durch das neue Maut-Gesetz und den Brexit sogar noch größer. „Wir brauchen dringend zusätzliche Ausbildungskapazitäten“, forderte Wietschorke. „Unsere Ausbildungsstellen sind absolut am Limit. Wir können nicht mehr Zollbeamte ausbilden.“ Deshalb sei es „schön und gut“, wenn der Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nun ankündige, mehrere hundert neue Stellen zu schaffen, das Entscheidende sei aber auch, die Ausbildungszentren darauf auszulegen. „Da besteht dringender Handlungsbedarf“, stellte Wietschorke fest.

Können nicht vorbeugend tätig werden

Es sei logisch, dass etwa die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) mit mehr Personal viel mehr unternehmen könnte, um zum Beispiel den Mindestlohn zu kontrollieren. Der stellvertretende Vorsitzende des BDZ-Zollgewerkschaftsbezirks, Holger Schoneveld, der selbst Beamter bei der FKS im Hauptzollamt Osnabrück ist, hatte schon in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass die mangelnde Personalausstattung zulasten der Aufgabenerfüllung gehe, weil die FKS nicht mehr präventiv tätig werden könne, um etwa bei vorbeugenden unangekündigten Prüfungen auf Großbaustellen Präsenz zu zeigen.

„Voll einsatzfähig, obwohl 70 Dienstposten unbesetzt sind“

Der Leiter des Hauptzollamts Osnabrück, Thomas Möller, sagt jedoch, dass die Behörde trotz des anerkannten Personalbedarfs von rund 70 unbesetzten Dienstposten „voll einsatzfähig ist“. Das würden die Arbeitsergebnisse belegen. Er widerspricht Wietschorke, der infolge des Personalmangels von unzufriedenen Mitarbeitern und einem erhöhten Krankenstand spricht. „Es gibt Hauptzollämter im Bundesgebiet, deren Krankenstand ist fünf Mal so hoch wie bei uns“, sagt Möller. Seine Strategie sei es, die Leistung je Arbeitsplatz zu erhöhen, indem er Wünschen nach flexibleren Arbeitszeiten und Arbeiten im Homeoffice entgegenkomme, was durch entsprechende Einsatzbereitschaft gedankt werde.

„Wir verwalten einen Mangel“

Dennoch räumt er Probleme bei der Nachwuchsgewinnung ein und sagt: „Wir verwalten einen Mangel.“ Umso wichtiger sieht er seine Aufgabe, die Motivation hochzuhalten. Er spekuliert darauf, dass die Zollverwaltung Seiteneinsteiger zulassen wird, um das Personalproblem in den Griff zu kriegen.

Nachwuchskräfte in erster Linie bei Finanzkontrolle Schwarzarbeit eingesetzt

Wenn Nachwuchs ausgebildet wurde, dann versucht Möller, sie in erster Linie in der FKS einzusetzen. Der Personalbedarf des für die Mindestlohnkontrolle zuständigen Arbeitsbereichs ist groß. Aktuell dämmen 119 Mitarbeiter - und damit immer noch zu wenig - die Schwarzarbeit in dem großen Gebiet des Hauptzollamts Osnabrück ein, das nicht nur für die Region Osnabrück, sondern auch für die Landkreise Emsland, Diepholz, Nienburg, Cloppenburg, Vechta und die Grafschaft Bentheim zuständig ist.