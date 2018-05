Viel los auf den Autobahnen am Sonntagmorgen MEC öffnen

Brennende Autos und ein Geisterfahrer auf A33 und A2 bei Bielefeld am Sonntagmorgen. Symbolfoto: Michael Gründel

Bielefeld. Die Notrufe auf der Einsatzleitstelle der Polizei in Bielefeld standen am Sonntagmorgen nicht still. Innerhalb einer Stunde meldeten Anrufer zwei Fahrzeugbrände und einen Geisterfahrer.