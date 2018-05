Autoren, Auftraggeber und Geldgeber des neuen Bodenatlanten sind gut geerdet: Christian Dahlhaus, Yvonne Kniese, Hartmut Escher, Antonius Fahnemann und Klaus Mueller. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Reine Luft und sauberes Wasser sind – im Wortsinn – in aller Munde. Auch deshalb stehen sie oft an prominenter Stelle, wenn es um den Umweltschutz geht. Dem Blick entzogen ist dagegen ein ebenso wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems: der Boden. Dass er mehr bietet als zumeist stabilen Untergrund, will ein bislang einmaliger Atlas zu den Böden der Region zeigen.