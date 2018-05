Münster/Osnabrück. Für die Passagiere war das sicher ein Schreck, denn ihre Maschine erreichte nicht das geplante Urlaubsziel Mallorca. Der Flieger musste aufgrund eines technischen Problems wieder zum Flughafen Münster/Osnabrück zurückkehren.

Eine Maschine der Fluggesellschaft Germania ist am Freitagabend aufgrund von Kabinendruck-Problemen zum Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) zurückgekehrt. Die Maschine mit der Flugnummer ST4212 und dem Ziel Palma de Mallorca war nach Angaben eines Flughafensprechers um 21.45 Uhr gestartet.

Technisches Problem

Während des Steigfluges sei im Cockpit ein technisches Problem zur Regelung des Kabinendruckes angezeigt worden, teilte Germania am Samstag mit. Daraufhin habe sich der Kapitän zur Landung entschlossen. Das Flugzeug habe sich zu diesem Zeitpunkt ungefähr über Köln befunden, sagte der Flughafensprecher. Es habe sich nicht um einen plötzlichen Druckabfall gehandelt, stellte dieser klar.

Ersatzflug nach Mallorca organisiert

Gegen 23.04 Uhr sei die Maschine sicher am FMO gelandet, teilte Germania mit. Die bereits alarmierte Feuerwehr konnte wieder abrücken. „Alle 129 Passagiere, drei Kleinkinder und fünf Besatzungsmitglieder haben das Flugzeug unverletzt verlassen“, so der Sprecher. Für die Nacht sei ihnen ein Hotel angeboten worden. Am Samstagmorgen habe es für sie einen Ersatzflug nach Mallorca gegeben. Die Fluggesellschaft entschuldigte sich bei den Passagieren für die Unannehmlichkeiten.