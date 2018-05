Die Redlingerstraße gehört zu den beliebtesten Standorten des Osnabrücker Nachtflohmarktes. Foto: Archiv/Michael Gründel

des Osnabrück Der am Samstag, 5. Mai 2018, um 18 Uhr beginnende Nachtflohmarkt in der Osnabrücker Innenstadt wird an der Redlingerstraße gleichzeitig zu einem Charity-Event: Der Secondhand-Laden „Die Möllering“, das Modegeschäft „Bock“ sowie das Café „Barösta“ spenden ihre Erlöse an Menschen in Not.