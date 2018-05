Osnabrück. Seit 30 Jahren gibt es das Museum am Schölerberg in Osnabrück. Dieser runde Geburtstag wird mit einem besonderen Programm aus Sonderausstellungen, Vortragsabenden, Aktionstagen und Gewinnspielen gefeiert.

„Mit einem umfangreichen Geburtstagsprogramm wollen wir uns bei Wegbegleitern des Museums bedanken und ihnen eine Bühne geben“, sagt Museumsleiter Norbert Niedernostheide. Renommierte regionale und überregionale Referenten laden zu Vortragsabenden zu aktuellen Umweltthemen ein. So berichtet unter anderem Prof. Dr. Herbert Zucchi von der Hochschule Osnabrück am 24. Mai vom „leisen Sterben der Insekten“ und ARD-Wetterexperte Sven Plöger am 22. August vom Klimawandel und „Guten Aussichten für morgen?!“.

Experimente auf dem Domvorplatz

Das Museum und seine Mitarbeiter präsentieren sich am Samstag, 2. Juni, von 10 bis 15 Uhr mal abseits des Schölerbergs auf dem Domvorplatz in Osnabrück mit Schaupräparationen, Sonnenbeobachtungen, Minigärten, Experimentierstation und vielem mehr. Interessierte sind eingeladen, sich über Angebote des Museums zu informieren und mitzumachen. Darüber hinaus werden sich am 21. Oktober die Arbeitsgemeinschaften des Naturwissenschaftlichen Vereins aus den Bereichen Geologie, Astronomie, Botanik und Ornithologie bei einem Tag der offenen Tür im Museum am Schölerberg vorstellen.

Begleitet wird das 30-Jährige außerdem durch die Wanderausstellung „Vielfalt zählt! – Eine Expedition durch die Biodiversität“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Thema biologische Vielfalt, die noch bis zum 26. August zu sehen ist. Ab dem 13. September wird die Sonderausstellung „Die dünne Haut der Erde – Unsere Böden“ gezeigt. Geschrumpft auf die Größe eines Bodentieres können Besucher in die Lebenswelt der Bodenbewohner eintauchen. Ab dem 28. September gibt es die Chance, die Fotoausstellung „Architektier – Baumeister der Natur“ des renommierten GEO-Fotografen Ingo Arndt und damit einzigartige Fotografien tierischer Baukunst zu bewundern.

„Besonderer Rang unter den Museen“

Auch wenn das Museum zu den kleineren Häusern in Deutschland gehört, hat es sich in der Vergangenheit einen guten Ruf erarbeitet. Willi Xylander, Direktor des Senckenberg-Museums für Naturkunde in Görlitz und ehemaliger Vizepräsident des Deutschen Museumsbundes, schreibt in einem Geburtstagsgruß an Niedernostheide: „Das Museum am Schölerberg hat sich einen besonderen Rang unter den Naturkundemuseen in Deutschland erworben.“ Von den Mitarbeitern seien spannende Initiativen ausgegangen, die innovativ gewesen und für die gesamte Museumslandschaft wegbereitend gewesen seien.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm, mit Informationen zur Museumsgeschichte, aktuellen Ausstellungen, Terminen und Gewinnspielen ist unter www.30-jahre-museum-am-schoelerberg.de zu finden.