Regierungspräsidentin Dorothee Feller (l.) und Regierungsvizepräsident Dr. Ansgar Scheipers (r.) überreichten den Förderbescheid an den Geschäftsführer des Katholikentages, Roland Vilsmaier. Foto: Bezirksregierung Münster.

Münster. Am 9. Mai startet in Münster der Katholikentag. Das Motto lautet in diesem Jahr: Suche Frieden. Unter den Förderern des Festes ist auch die Bezirksregierung Münster.