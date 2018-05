Osnabrück. Von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni 2019, findet das sechste Deutsche Musikfest in Osnabrück statt. Zehn Fakten, die Sie über das größte Event der Blas- und Spielleutemusik in Deutschland wissen sollten.

1. Alle sechs Jahre

Das Deutsche Musikfest (DMF) findet alle sechs Jahre in einer anderen Stadt und in einem anderen Bundesland statt. Nach Trier, Münster, Friedrichshafen, Würzburg und Chemnitz ist im nächsten Jahr Osnabrück Gastgeber der Veranstaltung.

2. 150.000 Besucher

An dem Event nehmen 15.000 Musiker und 150.000 Gäste aus Deutschland und aller Welt teilt. Die Einwohnerzahl Osnabrücks wird sich an dem Himmelfahrtswochenende fast verdoppeln. In den Schulen werden 3500 Schlafplätze für junge Musiker bereitet.

3. 30 Spielstätten

Rund 800 Konzerte, Orchesterauftritte und Veranstaltungen finden an über 30 verschiedenen Spielstätten im Altstadtgebiet statt - darunter der Domvorplatz, der Markt und der Nikolaiort.

4. Großes Schlusskonzert

Highlight der Veranstaltung ist das Gemeinschaftskonzert am Sonntag, 2. Juni 2019, auf dem Domvorplatz, bei dem 3000 Spieler miteinander musizieren und anschließend in einem Festumzug durch die Innenstadt marschieren werden.

5. Hoher Besuch

Schirmherr der Veranstaltung ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der zu dem Gemeinschaftskonzert erscheinen wird.

6. Für alle Generationen

Das Musikfest steht unter dem Motto „Klang. Vielfalt. Leben“ und soll Menschen verschiedener Herkünfte und Altersklassen miteinander verbinden.

7. Drei Jahre Planung

Organisiert wird das Fest von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände. Für die dreijährige Planung wurde eine Geschäftstelle des BDMV in Osnabrück an der Bocksmauer 20 eingerichtet.

8. Frei und öffentlich

Es wird kein Eintritt verlangt, einzelne Konzerte sind allerdings kostenpflichtig.

9. Wettstreit nach Noten

Teil des Programms sind außerdem zahlreiche Wettbewerbe und Wertungsspiele, in denen die verschiedenen Ensembles von renommierten Experten bewertet und beurteilt werden können.

10. Programm für Nachtschwärmer

Von 11 bis 22Uhr finden täglich Konzerte, Galaveranstaltungen, Straßenkonzerte und Festumzüge statt. Ab 22 Uhr geht das „Nachtschwärmerprogramm“ in den Musikkneipen der Stadt weiter.

Weitere Infos und Anmeldeformulare finden Sie auf www.deutsches-musikfest.de.