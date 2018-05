Osnabrück. Über 50 Aussteller aus der Region zeigen an diesem Wochenende bei der Osnabrücker Gewerbeschau in der Halle Gartlage ihre Waren und Dienstleistungen.

An diesem Wochenende findet in und an der Halle Gartlage die dritte Osnabrücker Gewerbeschau statt. Am Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, zeigt hier die regionale Wirtschaft Trends und Neuheiten, unter anderem aus den Bereichen Bauen, Wohnen, Auto, Freizeit, Beruf, Bildung, Gesundheit, Versicherung und Haustechnik. Darüber hinaus gibt es informative Fachvorträge, Show-Vorführungen für die ganze Familie und ein buntes Kinderprogramm, unter anderem mit der „Frank und seine Freunde Spielearena“ und Auftritten des „Zappeltiers“ am Sonntag. Am Samstag sollen Vorführungen des OSC für Spaß und Spannung sorgen. Mit dabei ist unter anderem die Einradfahrerin Natalie.

Am Freitagnachmittag wurden an den Ständen die letzten Schrauben angezogen und die Materialien aufgebaut. Veranstalter Sascha Bartsch freute sich schon auf den Start: „Alles ist vorbereitet, und auch das Wetter spielt mit“, meinte er. Der Sonnenschein dürfte besonders die Kinder freuen. So kommt das Spielparadies richtig zur Geltung. Und auch die Baggeranlage, auf der jeder einmal Baggerfahrer werden kann, macht bei trockenem Wetter viel mehr Spaß. Drinnen können die Kinder zudem eigene Holzkästen basteln.

„Wir haben hier die ganze Vielfalt der Region“, sagte Bartsch mit Blick auf die über 50 Aussteller. Ein großes Thema bei der Gewerbeschau ist das Thema Bauen und Wohnen. Ideen wie beispielsweise eine gas- und ölfreie Infrarotheizung bringen neue Akzente. Zu diesem Thema gibt es am Sonntagmittag um 12 Uhr einen der Fachvorträge. Aber auch die Bereiche Sport, Schönheit, Sicherheit oder Karriere haben ihren Platz. Im Außenbereich können beispielsweise Ebikes getestet werden. Der Eintritt ist frei. Für die Besucher stehen nach Veranstalterangaben ausreichend kostenlose Parkplätze direkt an der Halle Gartlage zur Verfügung.