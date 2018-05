101. Deutscher Katholikentag

Der Katholikentag in Münster greift vom 9. bis 13. Mai religiöse, gesellschaftspolitische, kulturelle, wissenschaftliche und spirituelle Themen auf. Unter dem Leitwort „Suche Frieden“ stehen Gottesdienste, Werkstätten und Podien, Konzerte, Ausstellungen und Theateraufführungen auf dem Programm. Die Besucher können wählen, ob sie den gesamten Katholikentag, bestimmte Tage oder einzelne Veranstaltungen besuchen wollen. Eine Dauerkarte kostet 87 Euro (ermäßigt 63 Euro), die Familienkarte 127 Euro, eine Tageskarte 28 Euro (ermäßigt 22 Euro) und die Abendkarte 17 Euro. Enthalten ist ein Fahrausweis, mit dem die öffentlichen Verkehrsmittel im Gebiet des Westfalen-Tarifs genutzt werden können. Die rund 1000 Veranstaltungen des Katholikentages verteilen sich von der Halle Münsterland bis zum Domplatz und vom Aasee bis zum Schloss. Außerdem gibt es Bühnen auf dem Platz des Westfälischen Friedens im Rasthausinnenhof, einen Open-Air-Hörsaal an der Uni und eine Bühne auf dem Platz vor dem Messe- und Congress Centrum „Halle Münsterland“. Die Programmpunkte des Katholikentages sind auf www.katholikentag.de/programm abrufbar.

Der 100. Katholikentag fand im Mai 2016 in Leipzig statt. 2021 wird in Frankfurt am Main der Ökumenische Kirchentag gefeiert. Deshalb wird es 2020 keinen Katholikentag geben. Der 102. Deutsche Katholikentag wird dann voraussichtlich 2022 veranstaltet. Einen Austragungsort gibt es noch nicht.