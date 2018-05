Ex-Osnabrücker entdeckt Glückskampagnen-Shirt in Israel MEC öffnen

Osnabrück im Herzen und Osnabrück auf der Brust: Der Ex-Osnabrücker Andreas Strunk entdeckte auf einer Israel-Reise jetzt einen jungen Mann, der ein T-Shirt der Glückskampagne trug. Foto: Beat Steiner

Osnabrück. Andreas Strunk trägt Osnabrück in seinem Herzen – auch wenn er schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Hasestadt lebt. Umso mehr freute sich der Wahl-Schweizer über eine Entdeckung in Israel: Auf dem Shirt eines Einheimischen prangte der Slogan, mit dem Osnabrück vor einigen Jahren bundesweit Aufmerksamkeit erregte.