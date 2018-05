Osnabrück. Arnd Zeigler ist vor allem aus seiner TV-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ bekannt. Mit humoristisch vorgetragenen Perlen aus der Geschichte des Fußballs brillierte er jetzt live im Osnabrücker Rosenhof.

So ganz genau weiß wohl niemand, was ihn an diesem Donnerstagabend im Rosenhof erwartet. Wer jedoch hofft, die Live-Show von Fußball-Maniac Arnd Zeigler würde auch nur im Ansatz der kultigen WDR-Ausstrahlung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ gleichen, sieht sich bestätigt: Arnd Zeigler versetzt seine Fernsehsendung im XXL-Format auf die Bühne. Mit Filmen, Fotos und Anekdoten bringt der 52-Jährige die absurden Seiten des Fußballs zur Geltung – und 500 Besucher fast pausenlos zum Lachen.

Erste Live-Tour überhaupt

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums seiner TV-Show geht der Moderator erstmals auf Live-Tournee. „Dahin, wo es wehtut“ ist nicht nur der Titel der Veranstaltung, sondern auch tatsächlich Programm. Zeigler geht an die Grenzen der Belastbarkeit. Wehtun nicht nur die rabiaten Fouls, die er per Einspieler zeigt. Es sind andere Ausschnitte, die beim Betrachten ein Gefühl von Fremdscham und beinahe Schmerzen auslösen. Gleich mehrfach dabei ist Stefan Effenberg, dessen größtes Hobby es wohl ist, sich beim Münchner Oktoberfest wildknutschend mit seiner Gattin Claudia ablichten zu lassen.

Kuriositäten und Skandale

Dass man sich nicht für jedes Missgeschick gleich schämen muss, stellt Festus Baise unter Beweis. Der nigerianische Profi erzielt in Hongkong mit einem spektakulären Hacken-Seitfallzieher aus 15 Metern zwar ein Eigentor. Kurzzeitig ist er auch traurig, dann überwiegt aber der Stolz. Einige Sekunden nach dem Fauxpas lässt er sich für sein Kunststück feiern. Es ist nur eine Szene aus der Rubrik der schönsten Eigentore.

Perlen aus der Geschichte des Fußballs

Für Verwirrung sorgen die homoerotischen Zwiegespräche von Paul Breitner und Uli Hoeneß, die sich während ihrer Zeit als Spieler von FC Bayern München Ende der 1970er-Jahre im Trainingslager nicht nur das Bett teilten, sondern sich laut Breitner auch wie „ein altes Ehepaar“ fühlten. „Ich trinke ein Bier und nehme dazu eine Schlaftablette“ – im Nachhinein hätte auch Berti Vogts sein Geheimrezept zum Abschalten nach einem Spiel wohl lieber nicht verraten.

Kurzweiliges Auswärtsspiel

Jeder, der den Fußball nicht bierernst nimmt, kommt an diesem Abend aus dem Lachen nicht heraus. Unterhaltsam, wortgewandt, amüsant und süffisant: Von alten Klassikern bis hin zu aktuellen Geschehnissen brennt Zeigler, der auch als Stadionsprecher von Werder Bremen aktiv ist, ein Feuerwerk an humoristischen Fußballgeschichten ab.

Vor ausverkauftem Publikum und unter tosendem Beifall endet nach zwei Halbzeiten, einer Verlängerung und einer gesamten Spielzeit von gut zweieinhalb Stunden Zeiglers erstes und vor allem kurzweiliges Auswärtsspiel in Osnabrück.