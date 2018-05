Hiss am Sonntag auf dem Marktplatz in Osnabrück

Ihren Forscherdrang lebt die Band Hiss am Sonntag auf der Maiwoche aus. Foto: Jessica Mayer

Osnabrück. Ihre Heimat ist die Polka. Doch die fünf Männer der Band Hiss zieht ihr Forscherdrang immer weiter hinaus in die weite Welt. So heißt ihr neues Album „Südsee, Sehnsucht und Skorbut“. Das werden sie am Sonntag, 13. Mai, auf der Bühne auf dem Marktplatz in Osnabrück vorstellen.